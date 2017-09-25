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Пропускная способность станции Тайшет после реконструкции увеличится на 30%

Экономика и бизнес Транспорт
25 сентября, 14:53 UTC+3

Инвестиции в проект, по предварительным данным РЖД, составят 8 млрд рублей

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© ОАО "РЖД"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Пропускная способность станции Тайшет (соединяет Транссиб и БАМ) после реконструкции увеличится на 30% и составит более 230 поездов в сутки, сообщает служба корпоративных коммуникаций Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД, филиал ОАО "РЖД").

"В рамках государственной программы модернизации Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей с 2015 года на ВСЖД проходит реконструкция станции Тайшет. В настоящее время станция, соединяющая Транссиб и БАМ, принимает до 180 поездов в сутки, а после завершения всех работ будет принимать на 30% больше", - говорится в сообщении.

В настоящее время идет реализация второго этапа реконструкции, в рамках которого предусмотрено строительство новых путей для поездов. К настоящему времени уложено более 800 м пути.

В первый этап программы вошло возведение административно-бытового комплекса (АБК). В эксплуатацию АБК предполагается сдать в октябре 2017 года.

В конце текущего года в границах станции также планируется сдать в эксплуатацию грузовой двор общего пользования для обработки 40-футовых контейнеров.

Всего реконструкция ст. Тайшет включает пять этапов. Первые три этапа запланировано закончить до 2020 года. Инвестиции в проект, по предварительным данным РЖД, составят 8 млрд рублей.

Станция Тайшет - крупнейший железнодорожный узел на Восточно-Сибирской магистрали. Сейчас в сутки вагонооборот составляет более 15 тыс. вагонов, на сортировочных горках перерабатывается более 5 тыс. вагонов.

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