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Ставки на контейнерные перевозки снижаются

Экономика и бизнес Транспорт
25 сентября, 15:18 UTC+3

Ставки на порты стран Персидского залива снизились на прошлой неделе на 10%, за последние 30 дней падение превысило 20%

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© EPA/INGO WAGNER

ШАНХАЙ, 25 сентября. /ТАСС/. Спотовые ставки на ключевых маршрутах контейнерных перевозок снизились на прошедшей неделе, несмотря на достаточно высокий спрос в пиковый сезон.

Значение фрахтового индекса Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) на порты северной Европы снизилось по состоянию на конец прошлой недели на 4,6%, до $734 за TEU (эквивалент 20-футового контейнера). Индекс ставок на порты Средиземного моря сократился на 2,9%, до $709 за TEU.

Наиболее сильное снижение было зафиксировано на сервисах, пересекающих Тихий океан, и на маршрутах связывающих Китай с портами Ближнего Востока.

Индекс ставок на порты западного побережья США сократился за прошедшую неделю на 6,4%, до $1484 за FEU (эквивалент 40-футового контейнера), ставки в направлении портов восточного побережья упали за неделю на 7,2%, до $2105 за FEU. Текущие уровни ставок на 4% и 13% ниже уровня месячной давности соответственно.

Ставки на порты стран Персидского залива снизились на прошлой неделе на 10%, за последние 30 дней падение превысило 20%.

За исключением направлений на порты Средиземного моря и Персидского залива, текущие уровни ставок находятся ниже прошлогодних уровней. В сентябре прошлого года ставки резко выросли из-за дефицита тоннажа, возникшего в результате внезапного коллапса южнокорейской линии Hanjin, девятого крупнейшего перевозчика в мире.

В этом году ставкам не дает расти введение в строй нового тоннажа и увеличение вместимости судов. Данные отраслевого аналитического агентства Alphaliner свидетельствуют о здоровом росте объемов перевозок в традиционный пиковый сезон этого года, однако прирост на стороне предложения перевешивает рост спроса.

Тем не менее, эксперты прогнозируют рост спотовых ставок на начавшейся сегодня неделе, так как импортеры стремятся успеть завершить поставки до повышения ставок и закрытия китайских фабрик на недельные каникулы с 1 октября.

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