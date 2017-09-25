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ФГК в августе увеличила погрузку на сети Восточно-Сибирской желдороги на 28%

Экономика и бизнес Транспорт
25 сентября, 16:46 UTC+3

В том числе погрузка каменного угля увеличилась в 2,2 раза, до 120 тыс. тонн, погрузка в полувагоны щебня - в 2,5 раза, до 73,2 тыс. тонн

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК) в августе 2017 года увеличило объем погрузки на полигоне Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД, филиал ОАО "РЖД") на 28% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, до 560 тыс. тонн, говорится в сообщении компании.

В том числе погрузка каменного угля увеличилась в 2,2 раза, до 120 тыс. тонн, погрузка в полувагоны щебня - в 2,5 раза, до 73,2 тыс. тонн, лома черных металлов - на 51%, до 11 тыс. тонн, пиломатериалов - в 6 раз, до 66 тыс. тонн.

В целом перевозки в полувагонах выросли на 25% к августу 2016 года, до 430 тыс. тонн.

Перевозки в крытых вагонах ФГК на полигоне ВСЖД увеличились почти в 2 раза и составили 115 тыс. тонн: цветные металлы приросли в 36 раз, до 7,2 тыс. тонн, минерально-строительные - в 4,5 раза, до 15,4 тыс. тонн и др.

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