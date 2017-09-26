Самарский филиал ПГК в январе-августе 2017 года удвоил объем погрузки нефтепродуктов

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САМАРА, 26 сентября. /ТАСС/. Самарский филиал АО "Первая грузовая компания" (ПГК) в январе-августе 2017 года погрузил 3,3 млн тонн нефтепродуктов в цистернах, что на 43% превышает показатель аналогичного прошлого года, сообщается на сайте компании. Грузооборот филиала в указанном сегменте вырос на 41% и составил 4,3 млрд т-км.
Доля ПГК в общем объеме погрузки в цистернах по Куйбышевской железной дороге (КбшЖД) выросла с 9% до 13%.
Основную номенклатуру грузов составили бензин и дизельное топливо, мазут и битум. В частности, объем погрузки бензина и дизельного топлива в отчетном периоде вырос на 64% по отношению к аналогичному уровню прошлого года и составил 2,3 млн тонн, мазута и битума - на 36%, до 461 тыс. тонн.