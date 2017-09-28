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Индия продолжает работу над созданием совместного с General Electric завода локомотивов

Экономика и бизнес Транспорт
28 сентября, 17:05 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ НЬЮ-ДЕЛИ 28, сентября. /ТАСС

В 2015 году GE выиграла контракт на поставку 1 тыс. дизельных локомотивов для работы на индийских желдорогах. Обязательным условием подписания контракта было строительство сборочного завода в Индии

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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 сентября. /ТАСС/. Создание в индийском штате Бихар фабрики по производству тепловозов в сотрудничестве с американской компанией General Electric идет по плану. Об этом заявил в четверг министр железных дорог Индии Пиюш Гойял.

"Работа над сооружением фабрики продолжается по плану, и я думаю, что оно идет по графику", - цитирует министра информационное агентство IANS.

Заявление Гойяла прозвучало после того, как американская газета The Wall Street Journal сообщила, что General Electric рискует потерять один из крупнейших контрактов в Индии, поскольку, по данным издания, новый министр железных дорог Гойал намерен расторгнуть контракт с американской компанией и отказаться от закупки дизельных локомотивов. По этим данным, Индия планирует увеличить протяженность электрифицированных железных дорог в стране с 17 тыс. километров до 35 тыс. километров, что сведет к минимуму потребности в новых тепловозах.

В 2015 году General Electric выиграла контракт стоимостью $2,5 млрд на поставку 1 тыс. дизельных локомотивов для работы на индийских железных дорогах. Обязательным условием подписания контракта было строительство сборочного завода в Индии.

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