Индия продолжает работу над созданием совместного с General Electric завода локомотивов

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 сентября. /ТАСС/. Создание в индийском штате Бихар фабрики по производству тепловозов в сотрудничестве с американской компанией General Electric идет по плану. Об этом заявил в четверг министр железных дорог Индии Пиюш Гойял.

"Работа над сооружением фабрики продолжается по плану, и я думаю, что оно идет по графику", - цитирует министра информационное агентство IANS.

Заявление Гойяла прозвучало после того, как американская газета The Wall Street Journal сообщила, что General Electric рискует потерять один из крупнейших контрактов в Индии, поскольку, по данным издания, новый министр железных дорог Гойал намерен расторгнуть контракт с американской компанией и отказаться от закупки дизельных локомотивов. По этим данным, Индия планирует увеличить протяженность электрифицированных железных дорог в стране с 17 тыс. километров до 35 тыс. километров, что сведет к минимуму потребности в новых тепловозах.

В 2015 году General Electric выиграла контракт стоимостью $2,5 млрд на поставку 1 тыс. дизельных локомотивов для работы на индийских железных дорогах. Обязательным условием подписания контракта было строительство сборочного завода в Индии.