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Пассажиропоток аэропорта Казань впервые достиг показателя 2 млн человек

Экономика и бизнес Транспорт
2 октября, 14:52 UTC+3

В 2016 году международный аэропорт Казань обслужил на 7% больше пассажиров чем в 2015 году

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© Максим Туманов/ТАСС

КАЗАНЬ, 2 октября. /ТАСС/. Пассажиропоток международного аэропорта Казань впервые в своей истории достиг показателя 2 млн человек, сообщается на сайте аэропорта.

Если по итогам всего 2016 года пассажиропоток составил 1,9 млн человек на прилет и вылет, то всего за 9 месяцев 2017 года аэропорт обслужил более 2 млн пассажиров, отмечается в сообщении.

"Значительный рост производственных показателей фиксируется на большинстве направлений на протяжении всего года. Большим спросом пользуются и недавно открытые маршруты", - говорится в сообщении

В 2016 году международный аэропорт Казань обслужил на 7% больше пассажиров чем в 2015 году. Маршрутная сеть аэропорта Казань насчитывала 65 направлений, из них 31 - международные..

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