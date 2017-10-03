Рейсы из Казани в Калининград и ямальский город Ноябрьск открываются с 3 октября

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КАЗАНЬ, 3 октября. /ТАСС/. Авиакомпания "ЮВТ Аэро" введет с 3 октября рейсы из Казани в ямальский город Ноябрьск и Калининград, сообщили в пресс-службе международного аэропорта Казани.
"3 и 4 октября "ЮВТ Аэро" открывает полетные программы Казань-Калининград и Казань-Ноябрьск. Рейсы будут выполняться на регулярной основе", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, вылеты из Казани в Калининград будут выполняться по средам и субботам. Длительность перелета составляет около трех часов. Из Казани в Ноябрьск авиакомпания будет летать по вторникам и субботам. Время в пути - три часа.
"ЮВТ Аэро" - татарстанская авиакомпания, осуществляет регулярные пассажирские перевозки. Базовыми аэропортами "ЮВТ Аэро" являются международный аэропорт Казани и аэропорт Бугульма. В парке авиакомпании - 50-местные самолеты Bombardier CRJ-200.
Пассажиропоток аэропорта Казани в первом полугодии 2017 года увеличился на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,090 млн пассажиров. Маршрутная сеть аэропорта в 2016 году насчитывала 65 направлений, из них 31 - международное.