Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.10:
$ 57.78
€ 67.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд перенес на 13 ноября рассмотрение иска Восточной стивидорной компании к ФАС о тарифах

Экономика и бизнес Транспорт
4 октября, 13:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Компания требует признать незаконным решение Федеральной антимонопольной службы, предписавшей ВСК выплатить в бюджет доход, полученный в результате злоупотребления доминирующим положением

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы перенес на 13 ноября рассмотрение дела по иску Восточной стивидорной компании (входит в группу Global Ports) о признании незаконным решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, предписавшей компании выплатить в федеральный бюджет доход, полученный в результате злоупотребления доминирующим положением. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Для представления сторонам возможности урегулирования спора во вне судебном порядке, считаю необходимым отложить проведение судебного заседания на 13 ноября 2017 года", - заявил судья.

Ранее "Первый контейнерный терминал" (ПКТ), "Петролеспорт" и "Восточная стивидорная компания" (ВСК, все входят в группу Global Ports) подали в Арбитражный суд Москвы иски о признании незаконным решения ФАС, согласно которому ПКТ должен перечислить в бюджет 4,17 млрд рублей, "Петролеспорт" - 1,27 млрд рублей, ВСК - 1,6 млрд рублей. Компаниям также предписано установить экономически обоснованные тарифы на предоставляемые услуги, уведомить всех контрагентов об изменении цен, а также впоследствии уведомлять ФАС за 45 дней о решениях по увеличению тарифов.

Все компании намерены оспорить решение антимонопольной службы.

ФАС против стивидоров

ФАС открыла производства против ряда стивидоров из-за высоких тарифов на услуги. Их фигурантами стали ПАО "Мурманский морской торговый порт", ПАО "Новороссийский морской торговый порт", "Первый контейнерный терминал", "Петролеспорт", ЗАО "Агросфера", ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург", ООО "Восточная стивидорная компания", ООО "Приморский торговый порт" и АО "Туапсинский морской торговый порт".

В частности, НМТП должен выплатить в бюджет доход от монополистической деятельности в размере 9,74 млрд рублей.

Global Ports Investments - ведущий оператор контейнерных терминалов на российском рынке, расположенных в Балтийском и Дальневосточном бассейнах. Компания управляет пятью контейнерными терминалами - "Петролеспорт", "Первый контейнерный терминал", "Усть-Лужский контейнерный терминал" и "Моби Дик" в порту Санкт- Петербург и Усть- Лужском портовом кластере, "Восточная стивидорная компания" в порту Восточный, а также двумя контейнерными терминалами в Финляндии (терминалы Multi-Link Helsinki и Multi-Link Kotka).

Также группа владеет 75% в логистическом парке "Янино" и 100% в тыловом терминале "Логистика-Терминал" под Санкт- Петербургом, 50% в нефтепродуктовом терминале AS Vopak E.O.S., расположенном в Эстонии. Основными акционерами Global Ports являются компания Transportation Investments Holding Limited (группа "Н-Транс", 30,75%), APM Terminals B.V. (30,75%), 20,5% акций Global Ports владеют акционеры в форме GDR, имеющих листинг на Лондонской фондовой бирже.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Познер предложил отказаться от вручения статуэтки работы Эрнста Неизвестного на ТЭФИ
2
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
3
ФСБ: ИГ намерено создать новую всемирную террористическую сеть
4
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
5
УЕФА: проход болельщикам "Спартака" на стадион в Севилье должен быть полностью запрещен
6
Песков: Москва продолжит проверку данных о якобы плененных ИГ россиянах
7
Эксперт: жители ЕС и США видят в Путине защитника традиционных европейских ценностей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама