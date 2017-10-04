Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.10:
$ 57.78
€ 67.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФАС возбудила дело о картеле на торгах по ремонту автодорог на сумму свыше 12 млрд руб.

Экономика и бизнес Транспорт
4 октября, 16:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Дело возбуждено в отношении компаний "Технострой", "СУ № 908" и ДК "Автодор"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Дмитрий Рогулин/ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело о картеле на торгах по строительству и ремонту автомобильных дорог федерального значения на общую сумму свыше 12 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Дело возбуждено в отношении компаний "Технострой", "СУ № 908" и ДК "Автодор".

"Эти компании подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на торгах по строительству, реконструкции капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Потенциальный картель является крупнейшим в сфере дорожного строительства", - отмечается в сообщении.

По информации ведомства, организации создавали видимость конкуренции, заранее определяя победителей конкурса, в результате чего начальная максимальная цена контракта снижалась не более, чем на 1%.

Как отмечает ФАС, в 2016-2017 гг. география обнаруженных антиконкурентных соглашений в сфере строительства на территории РФ значительно расширилась. В частности, нарушения выявлены на территории 63 субъектов РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко внес в Раду два законопроекта по Донбассу
2
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
3
Движение на красной ветке московского метро приостановлено из-за инцидента с пассажиром
4
Король Саудовской Аравии прибывает с государственным визитом в Россию. Видеотрансляция
5
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
6
Глава совета при Минкульте подал в отставку в связи с ситуацией вокруг "Матильды"
7
Грызлов: законопроект о реинтеграции Донбасса противоречит минским соглашениям
Темы дня
Новости партнеров
Реклама