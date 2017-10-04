ФАС возбудила дело о картеле на торгах по ремонту автодорог на сумму свыше 12 млрд руб.

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело о картеле на торгах по строительству и ремонту автомобильных дорог федерального значения на общую сумму свыше 12 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Дело возбуждено в отношении компаний "Технострой", "СУ № 908" и ДК "Автодор".

"Эти компании подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на торгах по строительству, реконструкции капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Потенциальный картель является крупнейшим в сфере дорожного строительства", - отмечается в сообщении.

По информации ведомства, организации создавали видимость конкуренции, заранее определяя победителей конкурса, в результате чего начальная максимальная цена контракта снижалась не более, чем на 1%.

Как отмечает ФАС, в 2016-2017 гг. география обнаруженных антиконкурентных соглашений в сфере строительства на территории РФ значительно расширилась. В частности, нарушения выявлены на территории 63 субъектов РФ.