ОВК: срок эксплуатации вагонов производства Тихвинского завода можно увеличить до 1 млн км

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Срок эксплуатации полувагона нового поколения 12-9853 производства "Тихвинского вагоностроительного завода" (ТВСЗ, Ленинградская область) возможно увеличить до 1 млн км, следует из сообщения ПАО "Научно-производственная корпорация "Объединенная вагонная компания" (НПК "ОВК"). Об этом сообщил заместитель генерального директора по техническому развитию НПК "ОВК" Дмитрий Лосев в ходе своего выступления на VIII ежегодной международной конференции "Железнодорожные перевозки горно-металлургических грузов".

Средний годовой пробег полувагона 12-9853 (самой массовой на сети РЖД модели полувагона - почти 45% всего парка полувагонов нового поколения) составляет 150 тыс. км, что почти в два раза больше, чем у типовых моделей. Максимальный пробег без отцепки у полувагона ТВСЗ зафиксирован на отметке 590,5 тыс. км.

Частота текущих отцепочных ремонтов полувагонов ТВСЗ на пробеге в 1 млн км почти в 6 раз ниже, а время пребывания в непроизводительном простое вдвое меньше показателей типового подвижного состава, следует из данных Проектно- конструкторского бюро вагонного хозяйства ОАО "РЖД". Благодаря повышенной надежности и отказоустойчивости грузовых вагонов ТВСЗ при поддержке РЖД на российской сети железных дорог установлено 150 гарантийных участков проследования от станции погрузки до станции выгрузки протяженностью более 6 тыс. км без технического обслуживания (для сравнения у типового вагона такая дистанция не превышает 1,3 тыс. км).

"Исходя из полученной статистики, при заявленном сроке до первого деповского ремонта в 800 тыс. км ресурс основных узлов вагона нового поколения будет недоиспользован в среднем на 40%. Это позволяет сделать вывод о возможности увеличить срок эксплуатации вагонов ТВСЗ до 1 млн км," - говорится в сообщении.

ПАО "НПК "ОВК" создана в 2012 году, является интегрированным железнодорожным холдингом в сфере производства, транспортных услуг и оперативного лизинга, инжиниринга и сервисного обслуживания грузовых вагонов нового поколения.

В состав холдинга входят "Тихвинский вагоностроительный завод", предприятия "Тихвинхиммаш", "Тихвинспецмаш" и НПЦ "Пружина", лизинговая компания Rail1520, транспортный оператор UNICON 1520, вагоноремонтное предприятие "Титран-Экспресс" и Всероссийский инжиниринговый центр транспортных технологий.