Прокуратура проверит авиакомпании из-за участившихся задержек рейсов в Московском авиаузле

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Транспортная прокуратура организовала проверку авиакомпаний в связи с участившимися случаями задержек рейсов в Московском авиаузле (МАУ), которые привели к массовым нарушениям прав пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).

"В ходе проверки будет дана оценка соответствия перевозчиков лицензионным и сертификационным требованиям, в том числе достаточности количества эксплуатируемых судов для выполнения рейсов, соответствия штатного расписания, соблюдения регулярности перевозок. Особое внимание будет обращено на финансовое состояние перевозчиков, своевременность и достоверность сведений, представляемых ими в Росавиацию, а также на наличие признаков банкротства", - сообщили в ММТП.

Прокуратура также проверит организацию летной работы, медобеспечение пилотов, обеспечение режима рабочего времени и времени отдыха летного состава, подготовку авиационного персонала, техническое обслуживание и ремонт воздушных судов. "Поскольку часть обязанностей по обеспечению прав пассажиров возложена на аэропортовые службы, то их деятельность также будет проверена прокуратурой", - добавили в ведомстве.