Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.10:
$ 58.07
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Ъ": сеть федеральных дорог России к 2031 году увеличится на 18 тыс. км

Экономика и бизнес Транспорт
11 октября, 10:31 UTC+3

Сейчас общая протяженность дорог страны - 1,5 млн км, из них около 913 тыс. км - местные дороги, 516 тыс. км - региональные и 52 тыс. км - дороги федеральные

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Сеть федеральных дорог России к 2031 году увеличится на 18 тыс. км. Соответствующую программу разрабатывает Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), сообщает газета "Коммерсантъ".

"В рамках программы статус федеральных могут получить 18 тыс. км дорог в ближайшие 15 лет (до 2031 года). Проект будет сформирован к концу года: две недели назад он направлен на согласование в Минтранс, сейчас документ дорабатывается", - пишет "Ъ".

Общая протяженность дорог России - 1,5 млн км, из них около 913 тыс. км - местные дороги, 516 тыс. км - региональные и 52 тыс. км - дороги федеральные.

По данным "Ъ", в 2017 году на баланс Росавтодора перейдут 15 региональных дорог протяженностью около 370 км в Красноярском, Приморском краях, Ленинградской и Тульской областях, Карелии, Мордовии и ХМАО. В 2018-2019 годах федеральный статус также могут получить участки автодорог Белгород-Павловск, Санкт-Петербург-Архангельск, обходы Читы, Шацка, северный обход Сургута, трасса Грозный-Кизляр.

Однако, как сообщил "Ъ" глава общественного совета при Минтрансе Михаил Блинкин, финансовые параметры разрабатываемой программы еще не определены. "Можно предположить, что на обслуживание и ремонт новых 18 тыс. км автодорог потребуется дополнительно несколько десятков миллиардов рублей", - отметил он.

По словам главы Росавтодора Романа Старовойта, в 2018 году на ремонт и содержание федеральных трасс будет выделено 287 млрд рублей, что на 15% больше, чем в 2017 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мадрид обдумывает ответ на подписание властями Каталонии декларации о независимости
2
Названы самые культурные города России
3
Более $1 млн пропали из банковской ячейки МФБанка в Москве
4
Определились все участники стыковых матчей европейской квалификации ЧМ-2018
5
Месси: сборная Аргентины не могла пропустить чемпионат мира в России
6
Стокгольмский арбитраж завершил слушания по делу "Нафтогаза" и "Газпрома"
7
Директор Хворостовского опроверг информацию о смерти певца
Темы дня
Новости партнеров
Реклама