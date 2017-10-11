"Ъ": сеть федеральных дорог России к 2031 году увеличится на 18 тыс. км

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Сеть федеральных дорог России к 2031 году увеличится на 18 тыс. км. Соответствующую программу разрабатывает Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), сообщает газета "Коммерсантъ".

"В рамках программы статус федеральных могут получить 18 тыс. км дорог в ближайшие 15 лет (до 2031 года). Проект будет сформирован к концу года: две недели назад он направлен на согласование в Минтранс, сейчас документ дорабатывается", - пишет "Ъ".

Общая протяженность дорог России - 1,5 млн км, из них около 913 тыс. км - местные дороги, 516 тыс. км - региональные и 52 тыс. км - дороги федеральные.

По данным "Ъ", в 2017 году на баланс Росавтодора перейдут 15 региональных дорог протяженностью около 370 км в Красноярском, Приморском краях, Ленинградской и Тульской областях, Карелии, Мордовии и ХМАО. В 2018-2019 годах федеральный статус также могут получить участки автодорог Белгород-Павловск, Санкт-Петербург-Архангельск, обходы Читы, Шацка, северный обход Сургута, трасса Грозный-Кизляр.

Однако, как сообщил "Ъ" глава общественного совета при Минтрансе Михаил Блинкин, финансовые параметры разрабатываемой программы еще не определены. "Можно предположить, что на обслуживание и ремонт новых 18 тыс. км автодорог потребуется дополнительно несколько десятков миллиардов рублей", - отметил он.

По словам главы Росавтодора Романа Старовойта, в 2018 году на ремонт и содержание федеральных трасс будет выделено 287 млрд рублей, что на 15% больше, чем в 2017 году.