"Ъ": производители технической соли столкнулись с дефицитом полувагонов у ж/д операторов

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Производители технической соли, необходимой для котельных, а также стройматериалов не могут организовать вывоз своей продукции в связи с дефицитом полувагонов у железнодорожных операторов, сообщает газета "Коммерсантъ".

Крупнейший в России производитель технической соли "Руссоль" в своем письме от имени директора компании Сергея Черного к вице-премьеру Аркадию Дворковичу отмечает, что предприятие не может выполнить свои обязательства перед клиентами по поставке товаров из-за того, что крупнейшие владельцы подвижного состава (ФГК и ПГК) отказывают в полном удовлетворении заявок компании, ссылаясь на отсутствие или дефицит полувагонов.

"При нашей потребности в 4 тыс. полувагонов в месяц в лучшем случае их собственники обеспечивают 2,5 тыс.",- приводит издание выдержку из письма "Руссоли".

В публикации отмечается, что предприятие предлагало операторам заключить долгосрочные контракты, однако получило отказ. Операторы не готовы покупать новые вагоны из-за их высокой стоимости и длительного срока окупаемости.

По словам коммерческого директора "Руссоли" Алексея Булычева, объем неотгруженной продукции уже достиг полуторамесячного производства всех предприятий, для разгрузки дополнительно требуется около 4,5 тыс. полувагонов.

Пресс-секретарь Дворковича Алия Самигуллина, подтверждая получение письма от "Руссоли", сообщила изданию, что "Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минтрансу будет поручено проанализировать вопрос и представить предложения".

По словам Булычева, компания отправляла в ФАС аналогичное обращение в конце лета, но срок ответа еще не подошел.

Проблема может быть решена в 2018 году, когда будут выведены из эксплуатации старые полувагоны и закуплены новые, ожидает Булычев. Согласно публикации, дефицит полувагонов компания начала испытывать в 2016 году. Весной этого года ассоциация "Руспродсоюз" сообщала Минтрансу, что с проблемой столкнулась вся отрасль. Тогда глава отдела по грузовой работе "Руссоли" Валентина Калмыкова указала на то, что дефицит во многом образовался из-за того, что в 2016 году был существенно списан старый подвижной состав - 115 тыс. полувагонов.

О похожих проблемах газете рассказал исполнительный директор ОАО "Орское карьероуправление" Владимир Дегтярев.

Источник "Ъ" на транспортном рынке, отметивший, что дефицит парка носит отчасти сезонный характер, сказал, что на дисбаланс парка также повлиял и запрет на продление срока службы вагонов. Собеседник согласился, что ситуация может улучшиться в 2018 году, но только в отсутствие новых ограничений.