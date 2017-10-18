До 160 тысяч человек воспользовались субсидированными авиабилетами в Калининград в 2017 г.

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Около 160 тыс. пассажиров воспользовались субсидированными авиабилетами в Калининград в сезоне 2017 года, лимит средств, выделенных авиакомпаниям в размере 341,5 млн рублей, израсходован в полном объеме. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Расавиация).

"По оперативным данным, за пять месяцев - с 15 мая по 15 октября - субсидированными перевозками воспользовались почти 160 тысяч человек. <...> Авиакомпании, задействованные в реализации программы, полностью израсходовали лимит денежных средств, выделенных на выплату субсидий, в размере 341,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

В программе субсидированных перевозок текущего года приняли участие семь авиакомпаний: ПАО "Аэрофлот-российские авиалинии", АО "Нордавиа", ОАО "Саратовские авиалинии", ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр", ПАО "Авиакомпания "Сибирь", ОАО Авиакомпания "Уральские авиалинии" и АО "Ред вингс". Перевозки осуществлялись по трем направлениям из Калининграда в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и обратно. На линии Калининград - Москва и обратно льготными билетами воспользовались более 105 тысяч пассажиров, на направлении Калининград - Санкт-Петербург и обратно - более 52 тысяч человек, на маршруте Калининград - Екатеринбург - Калининград - 2,5 тысячи пассажиров.

Предельная стоимость билета по специальному тарифу в одном направлении из Калининграда в Москву или обратно составила 3800 рублей, из Калининграда в Санкт-Петербург - 3500 рублей, из Калининграда в Екатеринбург или обратно - 8500 рублей. Право на льготные билеты имели все граждане РФ, отмечается в сообщении ведомства.

Программа субсидирования воздушных перевозок пассажиров из Калининграда в европейскую часть страны и в обратном направлении осуществляется на основании постановления правительства РФ от 17.12.2012 № 1321 "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок из г. Калининграда в европейскую часть страны и в обратном направлении".

В 2011 году специальным тарифом на перевозку могли воспользоваться пассажиры в возрасте до 23 лет и старше 60 лет. С 2012 года сняты возрастные ограничения. Субсидия авиакомпаниям предоставляется ежемесячно за перевозки, выполненные в предыдущем месяце.

По итогам реализации программы в 2016 году шесть авиаперевозчиков перевезли по льготным билетам 168 тыс. 830 пассажиров на сумму субсидий 363,7 млн рублей, отмечается в сообщении пресс-службы Росавиации.