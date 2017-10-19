Единый транспондер с ноября начнет работать на платных трассах от Петербурга до Ростова

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Единый транспондер - устройство, которое позволяет осуществлять бесконтактную регистрацию и оплату проезда - с 1 ноября начнет работать на платных трассах от Санкт-Петербурга до Ростова. Об этом в четверг сообщил журналистам председатель правления государственной компании "Российские автомобильные дороги" Сергей Кельбах.
"Жители Санкт-Петербурга с транспондерами, с которыми они передвигаются здесь, могут спокойно доехать до Москвы, а затем от Москвы до Ростова, используя один, единый транспондер. Это знаковое событие... Мы планируем уже сейчас, с 1 ноября, поставить в тестовый режим (единый транспондер)", - сказал он.
Соответствующее соглашение, которое расширяет зону пользования транспондером единственной платной внутригородской дороги Петербурга - Западного скоростного диаметра - было подписано в четверг в рамках IV Международной конференции "Роль и место интеллектуальных транспортных систем в сети платных автомобильных дорог Российской Федерации. Современные тенденции развития" (It’s on road). В подписании участвовали государственная компания "Автодор", АО "Западный скоростной диаметр", а также ООО "Объединенные системы сбора оплаты" (платные дороги М-4 "Дон").
С 1 сентября единый транспондер был запущен на участках автомобильных дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и участке скоростной автомагистрали М-11 "Москва - Санкт-Петербург" в обход города Вышнего Волочка (Тверская область), а также на головном отрезке скоростной дороги М-11 от Москвы до Солнечногорска.
Теперь к системе межоператорского взаимодействия, действующей на 700 км платных дорог, вошли почти 50 км Западного Скоростного Диаметра в Санкт-Петербурге.