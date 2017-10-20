Лоукостер "Победа" начнет летать из Москвы в Стамбул с 1 декабря

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в "Аэрофлот") открыла продажу билетов из Москвы в Стамбул. Как сообщается в пресс-релизе компании, полеты по этому направлению начнутся 1 декабря и будут выполняться ежедневно из аэропорта Внуково.
В "Победе" напомнили, что минимальный тариф составляет 499 рублей с учетом всех аэропортовых сборов. Одномоментно в продаже до конца зимнего расписания 2017-2018 года предложено не менее 1000 билетов по минимальному тарифу.
Отмечается, что Стамбул станет вторым турецким направлением в международной маршрутной сети российского лоукостера. Сейчас самолеты "Победы" три раза в неделю летают в Газипашу (Алания).
Ранее в июле лоукостер "Победа" получил допуск на полеты в Стамбул с частотой до семи раз в неделю. Авиакомпания подала заявку в Росавиацию на выполнение полетов в Стамбул в марте этого года. "Победа" уже пыталась получить допуск на это направление, однако в начале 2017 года Росавиация отказала лоукостеру из-за отсутствия свободных квот на маршруте. При этом в марте авиакомпания "Россия", также входящая в "Аэрофлот", не стала продлевать свой допуск на полеты в Стамбул, так как не осуществляла рейсы по этому направлению.
"Победа" - первый российский лоукостер, образованный в сентябре 2014 года. В 2016 году "Победа" перевезла 4,3 млн пассажиров.