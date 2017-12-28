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Объем пассажирских перевозок авиакомпании "Россия" за год вырос на 36%

Экономика и бизнес Транспорт
28 декабря, 14:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС

АК "Россия" создана на базе трех региональных перевозчиков группы "Аэрофлот": "России", "Донавиа" и "Оренбургских авиалиний"

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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") с начала 2017 года перевезла 11 млн пассажиров, увеличив тем самым объем пассажирских перевозок за год на 36%, сообщили в пресс-службе перевозчика в четверг.

"Авиакомпания "Россия" побила очередной собственный рекорд и впервые в своей истории перевезла 11 млн пассажиров с начала года, тем самым увеличив показатели предыдущего года на 36%. Торжественная церемония встречи юбилейного пассажира состоялась в зоне регистрации авиакомпании во Внуково", - говорится в сообщении.

Одиннадцатимиллионным пассажиром стал оренбуржец Артем Косенко, который вылетел из Москвы в Оренбург. Пассажиру вручили сувениры, также он получил право бесплатного полета рейсами авиакомпании. Как отметили в пресс-службе, Внуково является для авиакомпании "Россия" базовым аэропортом, через который она выполняет полеты по 40 направлениям и с начала года уже перевезла более 5,3 млн пассажиров, что на 62% больше, чем годом ранее.

"Преодоление рубежа в 11 млн пассажиров свидетельствует о поступательном развитии, говорит не только о доверии, но и о том, что пассажиры любят летать вместе с "Россией". Авиакомпания постоянно развивает региональное присутствие и маршрутную сеть, которая включает социально востребованные и туристические направления из разных городов страны", - отметил гендиректор АК "Россия" Дмитрий Сапрыкин, слова которого приводятся в сообщении.

Авиакомпания "Россия" создана на базе трех региональных перевозчиков группы "Аэрофлот": "России", "Донавиа" и "Оренбургских авиалиний". Базируется в Санкт-Петербурге и Москве, имеет филиалы в Ростове-на-Дону и Оренбурге.

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