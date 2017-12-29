"Трансмаш" завершил поставку вагонов-платформ в адрес "Трансконтейнера"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. ОАО "Трансмаш" (ОАО "Транспортное машиностроение", входит в состав "Трансмашхолдинга", ТМХ) завершило поставку последней партии вагонов-платформ для перевозки крупнотоннажных контейнеров и лесных грузов модели 13-9744-02 в адрес ПАО "ТрансКонтейнер", сообщает департамент по внешним связям ТМХ.

"Платформа модели 13-9744-02 позволяет перевозить как 20 и 40-футовые контейнеры, так и лесоматериалы длиной от 3 до 13,2 м, стальные трубы диаметром от 350 до 1200 мм с полиэтиленовым покрытием и без него, а также пакеты листового металла. Возможность перевозки широкой номенклатуры грузов исключает порожний пробег платформ", - говорится в сообщении.

Договор на поставку 800 вагонов-платформ был заключен 30 марта 2017 года по результатам тендера, выигранного ОАО "Трансмаш". Общая сумма контракта составила 1,98 млрд. рублей.

ОАО "Трансмаш" производит вагонную технику, снегоуборочные поезда, специализированные и многофункциональные платформы. Производственные мощности ОАО "Трансмаш" рассчитаны на выпуск 2-2,5 тыс. грузовых вагонов в год.

ЗАО "Трансмашхолдинг" - крупнейший в России производитель железнодорожной техники. В состав компании входят 17 российских заводов, выпускающих пассажирские и грузовые электровозы и тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, вагоны для пригородных поездов и метро, а также дизельные двигатели для локомотивов и генераторов и другое железнодорожное оборудование. Единственным акционером холдинга является Breakers Investments BV (Нидерланды), 33% которой в свою очередь принадлежит французскому концерну Alstom, а остальными акциями владеют структуры предпринимателей Искандера Махмудова и Андрея Бокарева.