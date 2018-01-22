ТАСС составил рейтинг стивидорных активов холдингов России по грузообороту в 2017 году

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Грузооборот морских терминалов холдинга ОАО "АК "Транснефть", на долю которого приходится до 17,3% совокупного грузооборота портов РФ, по итогам 2017 года составил 136,09 млн тонн (+0,7% к 2016 году).

В частности, по данным Ассоциации морских торговых портов РФ, на основе которых ТАСС подготовил рейтинг, грузооборот ООО "Транснефть - Порт Козьмино", входящего в холдинг, составил 31,71 млн тонн (-0,4%), ООО "Невская трубопроводная компания" - 32,74 млн тонн (+8,6%).

Развернуть Рейтинг стивидорных активов холдингов России по грузообороту в 2017 году © ТАСС Рейтинг стивидорных активов холдингов России по грузообороту в 2017 году © ТАСС

Группа Сумма занимает второе место по грузообороту среди холдингов - 10,1% грузооборота РФ или 79,12 млн тонн (+0,5%).

Грузооборот Группы НМТП разделен равными долями - в данном случае 71,63 млн тонн - между Транснефтью и Группой Сумма. При этом на долю Группы НМТП приходится 52,6% совокупного грузооборота Транснефти и 90,5% грузооборота Группы Сумма.

Третье место по итогам года занимает оборот стивидоров холдинга Кузбассразрезуголь (КРУ), который увеличился на 15,9%, до 48,25 млн тонн. Доля холдинга в структуре грузооборота портов РФ выросла на 0,4 пр.п., до 6,1%. АО "Восточный порт" перевалило 23,22 млн тонн угля (-1,5%), ОАО "Ростерминалуголь" - 25,03 млн тонн (+38,6%).

Совокупный грузооборот стивидоров холдинга СУЭК за отчетный период составил 40,58 млн тонн (+0,6%). Доля холдинга составляет 5,2% грузооборота РФ. Перевалка грузов ЗАО "Дальтрансуголь" за отчетный период достигла 19,39 млн тонн (-1%), ПАО "Мурманский МТП" - 15,6 млн тонн (+3,7%).

Развернуть Рейтинг стивидорных активов холдингов России по грузообороту в 2016 году © ТАСС Рейтинг стивидорных активов холдингов России по грузообороту в 2016 году © ТАСС

Рост грузооборота терминалов UCL Port составил 5,6%, до 35,95 млн тонн, Global Ports - 8,1%, до 19,17 млн тонн, Delo Ports - 27% до 7,69 млн тонн, Гленкор - 31,8%, до 4,62 млн тонн, Трансбункер - 2,7%, до 2,65 млн тонн, Роснефть - 2,6%, до 17,17 млн тонн, ГУП РК "КМП" - 3,3%, до 5,5 млн тонн.

Грузооборот стивидоров холдинга Мечел сократился на 8,1%, до 8,67 млн тонн. По итогам 2017 года снижение грузооборота отмечено также у стивидоров холдинга Лукойл - на 4,8%, до 11,7 млн тонн, Росморпорт - на 23,4%, до 4,66 млн тонн, Норникель - на 2,9%, до 3,42 млн тонн, ННК - на 14,2%, до 2,33 млн тонн.

Доля UCL Port составляет 4,6% (-0,1 пр.п.), Global Ports - 2,4%, Роснефти - 2,2% (-0,1 пр.п.) совокупного грузооборота РФ. Детальная информация представлена в таблице.