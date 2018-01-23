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"Трансмашхолдинг" инвестирует в развитие Коломенского завода до 2021 г. более 15 млрд руб.

Экономика и бизнес Транспорт
23 января, 15:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС

В 2018 году планируется вложить 2,5 млрд рублей, а в 2019 - 5,7 млрд

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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. ЗАО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) с 2018 по 2021 год инвестирует в развитие ОАО "Коломенский завод" (КЗ, входит в состав ТМХ) 15,5 млрд рублей. Инвестиции предусмотрены перспективным планом технического развития предприятия, сообщили в департаменте по внешним связям "Трансмашхолдинга".

В том числе в 2018 году объем инвестиций составит 2,5 млрд рублей, в 2019 году - 5,7 млрд рублей.

Инвестиционная программа направлена на повышение качества выпускаемой продукции, ее конкурентоспособности, снижение себестоимости производства, развитие приоритетных продуктов, таких как дизельные двигатели нового поколения Д300, Д500, созданные на предприятии в рамках Федеральной целевой программы.

 

Для организации на Коломенском заводе серийного производства новых двигателей будет проведена модернизация и масштабное техперевооружение завода. В ходе реализации программы запланирована реконструкция нескольких цехов дизельного производства, инжинирингового центра, создание участка испытаний дизельных двигателей, приобретение и установка около 200 единиц современного высокотехнологичного металлообрабатывающего оборудования, обновление парка грузоподъемного оборудования, внедрение энергосберегающих технологий на объектах энергетического комплекса.

Коломенский завод (Московская область) является крупнейшим предприятием России, специализирующимся в области железнодорожного и энергетического машиностроения. Основные направления деятельности: разработка и промышленное производство магистральных локомотивов, среднеоборотных дизельных двигателей для тепловозов, судов и др.

ЗАО "Трансмашхолдинг" - крупнейший в России производитель железнодорожной техники. В состав компании входят 17 российских заводов, выпускающих пассажирские и грузовые электровозы и тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, вагоны для пригородных поездов и метро, а также дизельные двигатели для локомотивов и генераторов и другое железнодорожное оборудование. Единственным акционером холдинга является Breakers Investments BV (Нидерланды), 33% которой в свою очередь принадлежит французскому концерну Alstom, а остальными акциями владеют структуры предпринимателей Искандера Махмудова и Андрея Бокарева.

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