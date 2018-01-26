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Новосибирский филиал ПГК увеличил погрузку лесоматериалов на ЗСЖД в 2017 году на 60%

Экономика и бизнес Транспорт
26 января, 16:43 UTC+3

Рост погрузки связан с увеличением объема экспортных поставок в 16 стран мира

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НОВОСИБИРСК, 26 января. /ТАСС/. Новосибирский филиал Первой грузовой компании (ПГК) в 2017 году увеличил погрузку лесоматериалов на Западно-Сибирской железной дороге (ЗСЖД, филиал ОАО "РЖД") по отношению к 2016 году на 60%, до 193 тыс. тонн, следует из сообщения компании.

Рост погрузки лесных грузов обеспечили экспортные поставки в 16 стран мира - по итогам 2017 года они выросли в полтора раза, до 191,5 тыс. тонн.
Объем отправок в Китай увеличился на 7%, до 74,3 тыс. тонн, Узбекистан - в 5 раз, до 42,8 тыс. тонн, Казахстан и Афганистан - в 1,6 раз, до 33,3 тыс. тонн и 32,4 тыс. тонн, соответственно.
Объем внутренних перевозок в сегменте лесных грузов увеличился в 2,3 раза к уровню 2016 года, до 1,5 тыс. тонн.

Грузы следовали в полувагонах, крытых вагонах и на платформах преимущественно со станций Рубцовск (Алтайский край), Томск-Грузовой и Белый яр (Томская область) во внутреннем сообщении и на экспорт - через сухопутные пограничные переходы России.

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