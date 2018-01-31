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Свердловская ЖД привлекла более 0,5 млн тонн допгруза в Прикамье в 2017 году

Экономика и бизнес Транспорт
31 января, 16:57 UTC+3

В 2017 году со станций Пермского региона СвЖД отправлен 101 контейнерный поезд

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СВЕРДЛОВСК, 31 января. /ТАСС/. Свердловская железная дорога (СвЖД, филиал ОАО "РЖД") привлекла в Прикамье с автомобильного транспорта в 2017 году 592 тыс. тонн грузов, следует из сообщения службы корпоративных коммуникаций магистрали.
Реальной альтернативой автоперевозкам стала ускоренная доставка продукции в контейнерных поездах, отмечается в сообщении. В 2017 году со станций Пермского региона СвЖД отправлен 101 контейнерный поезд (в 2016 году - 13).

На магистрали отмечают также устойчивый спрос на услугу "Грузового экспресса".
Всего на Свердловской магистрали по согласованному с клиентом графику на постоянной основе перевозятся грузы (не только контейнерные) по 30 направлениям.
В 2017 году в Пермском регионе СвЖД также обновлено 124,3 км пути, поэтапно решаются задачи по снятию инфраструктурных ограничений для организации тяжеловесного движения.

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