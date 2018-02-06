Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.02:
$ 57.22
€ 70.93
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Инвестиции РЖД в развитие Свердловской магистрали в 2017 г. составили 4,9 млрд руб.

Экономика и бизнес Транспорт
6 февраля, 16:35 UTC+3

В модернизацию железнодорожного пути вложено свыше 1,5 млрд рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕРМЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Объем инвестиций ОАО "РЖД" в развитие Пермского региона Свердловской железной дороги (СвЖД) в 2017 году составил 4,9 млрд рублей, сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.
В том числе в модернизацию железнодорожного пути вложено свыше 1,5 млрд рублей. Это позволило увеличить скорость движения пассажирских поездов до 100 км/ч, грузовых - до 80 км/ч.
На увеличение парка тягового подвижного состава направлено 0,5 млрд рублей. В Пермский регион СвЖД поступили новые маневровые тепловозы марки ТЭМ18ДМ.

В обновление устройств электроснабжения вложено свыше 140 млн рублей. Работы связаны, прежде всего, с реализацией проекта по внедрению технологии тяжеловесного движения на участке Шаля - Чепца. Кроме того, введена в эксплуатацию тяговая подстанция Субботники, проведено техническое перевооружение тяговой подстанции Бородулино.
В 2017 году также началась реализация комплексного инвестиционного проекта "Развитие направления Пермь - Соликамск": он позволит увеличить пропускную способность участка и повысить скорость доставки грузов предприятий Березниковско-Соликамского узла. По прогнозам, к 2025 году погрузка предприятий Березниковско-Соликамского узла составит 37,8 млн тонн (+43,7% к уровню 2017 года).

На реконструкцию объектов пригородного пассажирского комплекса (ремонтно-реставрационные работы в здании вокзала Пермь-1) и адаптацию вокзального комплекса Пермь-2 для маломобильных групп населения в 2017 году направлено 48,7 млн рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
В Москве построят новые линии наземного метро
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Бывший глава AIBA: МОК указал федерации бокса на необходимость скорейших реформ
2
Почему обвалился американский индекс Dow Jones
3
Биография кандидата на пост премьер-министра Дагестана Артема Здунова
4
Суд арестовал до 5 апреля бывшего врио председателя правительства Дагестана Гамидова
5
Комиссия МОК выявила новых российских спортсменов, которые связаны с допингом
6
МО РФ: публикация о финансах пилота Филипова должна получить оценку правоохранителей
7
Новый кабмин ФРГ нацелен на восстановления отношений с РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама