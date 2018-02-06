Инвестиции РЖД в развитие Свердловской магистрали в 2017 г. составили 4,9 млрд руб.

ПЕРМЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Объем инвестиций ОАО "РЖД" в развитие Пермского региона Свердловской железной дороги (СвЖД) в 2017 году составил 4,9 млрд рублей, сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.

В том числе в модернизацию железнодорожного пути вложено свыше 1,5 млрд рублей. Это позволило увеличить скорость движения пассажирских поездов до 100 км/ч, грузовых - до 80 км/ч.

На увеличение парка тягового подвижного состава направлено 0,5 млрд рублей. В Пермский регион СвЖД поступили новые маневровые тепловозы марки ТЭМ18ДМ.

В обновление устройств электроснабжения вложено свыше 140 млн рублей. Работы связаны, прежде всего, с реализацией проекта по внедрению технологии тяжеловесного движения на участке Шаля - Чепца. Кроме того, введена в эксплуатацию тяговая подстанция Субботники, проведено техническое перевооружение тяговой подстанции Бородулино.

В 2017 году также началась реализация комплексного инвестиционного проекта "Развитие направления Пермь - Соликамск": он позволит увеличить пропускную способность участка и повысить скорость доставки грузов предприятий Березниковско-Соликамского узла. По прогнозам, к 2025 году погрузка предприятий Березниковско-Соликамского узла составит 37,8 млн тонн (+43,7% к уровню 2017 года).

На реконструкцию объектов пригородного пассажирского комплекса (ремонтно-реставрационные работы в здании вокзала Пермь-1) и адаптацию вокзального комплекса Пермь-2 для маломобильных групп населения в 2017 году направлено 48,7 млн рублей.