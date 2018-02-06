"Казакстан темір жолы" в январе выполнили план по погрузке - 19,8 млн тонн

АСТАНА, 6 февраля. /ТАСС/. Погрузка на сети АО "НК "Казакстан темір жолы" (КТЖ, "Казахстанские железные дороги") по итогам января 2018 года составила 19,8 млн тонн и выполнена к плану компании на 100,3%, говорится в сообщении КТЖ.

Грузооборот в отчетном периоде увеличился по сравнению с январем прошлого года на 9,6%.

Железными дорогами за январь было погружено более 1 млн тонн зерна (+65%), муки - около 400 тыс. тонн (рост 2 раза), угля - 8,9 млн тонн (+0,2%). При этом в компании отмечают, что из-за аномально низких температур во второй половине января не догружено более 1 млн тонн угля.

Погрузка нефти и нефтепродуктов в заявленный период составила 1,6 млн тонн, что на 5% выше аналогичного периода 2017 года, железной руды - 1,9 млн тонн, что на 8% больше, чем в январе прошлого года.

Значительный рост - 31,7% - демонстрирует погрузка химических и минеральных удобрений, которая составляет 3 млн тонн. Выросли перевозки цветной руды и строительных грузов, составивших в январе 2018 года - 1,5 млн тонн и 9 млн тонн соответственно.

В целом наибольшую динамику в январе демонстрирует экспорт. Объем перевозок грузов в экспортном сообщении увеличился на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший рост установлен на пограничных железнодорожных переходах с Китаем (32%) и Узбекистаном (81%). Объемы отправок грузов через морской порт Актау выросли на 27%. Трехкратный рост перевозок грузов отмечается на пограничной с Туркменистаном станции Болашак.

Импортные перевозки в сравнении с показателями января 2017 года выросли на 13%, в частности, на пограничных переходах с Россией (5%), Китаем (62%), Узбекистаном (53%), Туркменистаном (50%), Кыргызстаном (36%).

С начала текущего года по территории Казахстана проследовало 290 контейнерных поездов. При этом зафиксирован рост организованных контейнерных поездов сообщением Китай - Европа в 1,3 раза. В обратном направлении рост составил 1,9 раза. Основной рост объема транзитных перевозок приходится в направлении Ченду - Достык - Лодзь.