Дальневосточный рынок автозапчастей становится ближе

В 2016 году россияне потратили на покупку автозапчастей для иномарок более 900 млрд рублей, приводит данные аналитическое агентство "Автостат". Компоненты для легковых автомобилей входят в пятерку самых популярных категорий товаров в российской e-commerce, посчитали в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Пожалуй, главная сложность в дальнейшем развитии рынка заключается в непростой логистике - среди грузоперевозчиков не так много компаний, которые могут предложить широкую географию поставок, ведь уверенное покрытие всей России, как и гарантированное качество перевозок, могут осуществить только лидеры логистического рынка. Эксперты отмечают, что у грузоперевозчиков практически отсутствуют спецпредложения для сегмента доставки автозапчастей.

Высокий спрос на запчасти объясняется просто - по данным аналитического агентства "Автостат", на начало этого года в России насчитывалось примерно 26 млн легковых иномарок. При этом самые распространенные из них - автомобили из Японии и Кореи. В общей сумме на машины из этих стран приходится доля в 33%. Понятно, что спрос на японские и корейские автозапчасти и комплектующие среди российских автовладельцев также выше. В лидерах Toyota, Hyundai и Nissan. Кстати, только запчасти для Toyota занимают 1/7 от всей емкости рынка, что неудивительно, ведь авто этого бренда чаще других можно встретить на российских дорогах. В целом эксперты говорят, что весь рынок автозапчастей можно оценить в несколько миллиардов долларов.

Поставки автозапчастей, пожалуй, самый требовательный сегмент сборных перевозок: комплектующие и запасные части нужно привезти быстро и, естественно, без повреждений. Налаженное сообщение в части поставок автозапчастей между Японией или Кореей, а также с рынками Дальнего Востока, магазинами и автосервисами всей России должно быть стабильно быстрым, а самое главное - качественным. И другой важный момент для этого бизнеса - дополнительная высокопрочная упаковка самых хрупких запчастей, таких, например, как детали кузова легкового автомобиля или запчасти из стекла. Понятно, что без дополнительной защиты такие грузы могут повредиться при перевозке, а то и попросту разбиться. А качественная и специально разработанная для хрупких объектов упаковка поможет условному капоту или ветровому стеклу доехать до конечного пункта в целости и сохранности, несмотря на то, что такие "пассажиры" будут пересекать страну в фуре на общих условиях, соседствуя, к примеру, с крупной объемной мебелью или тяжелой техникой. Исходя из потребностей клиентов, логистические операторы готовы предлагать новые продукты.

Так, лидер транспортного рынка, группа компаний "Деловые Линии", на долю которой по данным Infranews приходится больше 26% рынка сборных грузов, уже объявила о новом подходе к перевозке автозапчастей. Компания вводит специально разработанную упаковку, которая включает в себя усиленные ребра жесткости для особо хрупких деталей. Тяжелые товары, такие как, например, трансмиссия или двигатель перевозятся на палетах, при этом такой объемный груз фиксируется стрейп-лентой, а для обеспечения дополнительной защиты агрегаты укрывают деревянным каркасом. Таким образом груз не только доставят до адресата в целости и сохранности, но он также будет удобен для транспортировки и складирования. Компания предлагает клиентам широкий спектр дополнительных услуг, в том числе страхование - сохранности грузов и сроков перевозки. Кроме того, для дальневосточного региона есть специальные предложения по тарифам, акции, а также хорошие скидки на доставку автозапчастей. Например, отправителю запасных частей или комплектующих для автомобиля из Владивостока или Хабаровска будет предоставлена скидка до 50% на грузоперевозку относительно иных категорий грузов. Еще один приятный бонус - бесплатный выезд машины для забора груза из офиса, дома или со склада клиента.

Совсем недавно рынок перевозок в ДФО был представлен по большей части местными игроками. Эксперты уверены, что приход федеральных компаний уже в ближайшее время серьезно поменяет расстановку сил - в итоге в борьбе за потребителя в лидерах окажутся те грузоперевозчики, которые способны предложить клиенту не только лучший сервис, но и реальную гарантию качества вместо классического ценового демпинга.