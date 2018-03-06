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Дальневосточный рынок автозапчастей становится ближе

Партнерский материал
Экономика и бизнес Транспорт
6 марта, 16:17 UTC+3

Эксперты уверены, что приход федеральных компаний в ДФО серьезно поменяет расстановку сил на местном рынке грузоперевозок

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© Алексей Павлишак/ТАСС

В 2016 году россияне потратили на покупку автозапчастей для иномарок более 900 млрд рублей, приводит данные аналитическое агентство "Автостат". Компоненты для легковых автомобилей входят в пятерку самых популярных категорий товаров в российской e-commerce, посчитали в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Пожалуй, главная сложность в дальнейшем развитии рынка заключается в непростой логистике - среди грузоперевозчиков не так много компаний, которые могут предложить широкую географию поставок, ведь уверенное покрытие всей России, как и гарантированное качество перевозок, могут осуществить только лидеры логистического рынка. Эксперты отмечают, что у грузоперевозчиков практически отсутствуют спецпредложения для сегмента доставки автозапчастей.

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Высокий спрос на запчасти объясняется просто - по данным аналитического агентства "Автостат", на начало этого года в России насчитывалось примерно 26 млн легковых иномарок. При этом самые распространенные из них - автомобили из Японии и Кореи. В общей сумме на машины из этих стран приходится доля в 33%. Понятно, что спрос на японские и корейские автозапчасти и комплектующие среди российских автовладельцев также выше. В лидерах Toyota, Hyundai и Nissan. Кстати, только запчасти для Toyota занимают 1/7 от всей емкости рынка, что неудивительно, ведь авто этого бренда чаще других можно встретить на российских дорогах. В целом эксперты говорят, что весь рынок автозапчастей можно оценить в несколько миллиардов долларов.

Поставки автозапчастей, пожалуй, самый требовательный сегмент сборных перевозок: комплектующие и запасные части нужно привезти быстро и, естественно, без повреждений. Налаженное сообщение в части поставок автозапчастей между Японией или Кореей, а также с рынками Дальнего Востока, магазинами и автосервисами всей России должно быть стабильно быстрым, а самое главное - качественным. И другой важный момент для этого бизнеса - дополнительная высокопрочная упаковка самых хрупких запчастей, таких, например, как детали кузова легкового автомобиля или запчасти из стекла. Понятно, что без дополнительной защиты такие грузы могут повредиться при перевозке, а то и попросту разбиться. А качественная и специально разработанная для хрупких объектов упаковка поможет условному капоту или ветровому стеклу доехать до конечного пункта в целости и сохранности, несмотря на то, что такие "пассажиры" будут пересекать страну в фуре на общих условиях, соседствуя, к примеру, с крупной объемной мебелью или тяжелой техникой. Исходя из потребностей клиентов, логистические операторы готовы предлагать новые продукты.

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Так, лидер транспортного рынка, группа компаний "Деловые Линии", на долю которой по данным Infranews приходится больше 26% рынка сборных грузов, уже объявила о новом подходе к перевозке автозапчастей. Компания вводит специально разработанную упаковку, которая включает в себя усиленные ребра жесткости для особо хрупких деталей. Тяжелые товары, такие как, например, трансмиссия или двигатель перевозятся на палетах, при этом такой объемный груз фиксируется стрейп-лентой, а для обеспечения дополнительной защиты агрегаты укрывают деревянным каркасом. Таким образом груз не только доставят до адресата в целости и сохранности, но он также будет удобен для транспортировки и складирования. Компания предлагает клиентам широкий спектр дополнительных услуг, в том числе страхование - сохранности грузов и сроков перевозки. Кроме того, для дальневосточного региона есть специальные предложения по тарифам, акции, а также хорошие скидки на доставку автозапчастей. Например, отправителю запасных частей или комплектующих для автомобиля из Владивостока или Хабаровска будет предоставлена скидка до 50% на грузоперевозку относительно иных категорий грузов. Еще один приятный бонус - бесплатный выезд машины для забора груза из офиса, дома или со склада клиента.

Совсем недавно рынок перевозок в ДФО был представлен по большей части местными игроками. Эксперты уверены, что приход федеральных компаний уже в ближайшее время серьезно поменяет расстановку сил - в итоге в борьбе за потребителя в лидерах окажутся те грузоперевозчики, которые способны предложить клиенту не только лучший сервис, но и реальную гарантию качества вместо классического ценового демпинга.

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