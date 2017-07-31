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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Средняя стоимость запчастей для ремонта по ОСАГО с 1 августа снизится на 8% по сравнению с июнем в связи с обновлением справочников запчастей. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза автостраховщиков.
На основании этих справочников страховщики оплачивают услуги автосервисов по ремонту авто в рамках натурального возмещения, которое с 28 апреля 2017 года является приоритетной формой выплаты по ОСАГО. Исследование цен на запчасти, которое легло в основу новых справочников, было проведено в марте - апреле 2017 года.
"Мы посмотрели, какие договоры сейчас заключают страховщики, за какие цены станции технического обслуживания ремонтировали автомобили. Общее среднее снижение составляет 8%, однако это не говорит о том, что стоимость всех запчастей снижена именно на такую величину. Стоимость некоторых запчастей увеличена, стоимость других - снижена", - приводит пресс-служба слова президента РСА Игоря Юргенса.
Ранее Российская ассоциация автодилеров (РОАД) обращалась в Банк России с просьбой выделить в единой методике расчета ущерба по ОСАГО цены на оригинальные запчасти для гарантийных машин. По расчетам дилеров, цены на автозапчасти для гарантийных машин нужно повысить в среднем на 20%. ЦБ допускал возможность пересмотра единой методики, сообщали ТАСС в пресс-службе регулятора.