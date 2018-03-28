"Алтайвагон" расторгает лицензионный договор с УВЗ

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. АО "Алтайвагон" расторгает лицензионный договор с АО "НПК "Уралвагонзавод" на использование конструкторской документации на тележку грузового вагона модели 18-194-1, следует из официального заявления первого.

"АО "Алтайвагон" не видит реальных перспектив сотрудничества с одним из своих бывших партнеров, ввиду неспособности последнего проводить последовательную политику использования своей интеллектуальной собственности и попыток избежать солидарной ответственности за возможные ее недостатки", - говорится в сообщении.

Согласно заявлению, "Алтайвагон" сообщал о ненадежности используемых в комплектации инновационной тележки полиуретановых изделий, однако в УВЗ не предприняли "никаких действий для решения проблемы", использовав "ее для ведения нечестной конкурентной борьбы".

Срыв поставок комплектующих для тележки мод. 18-194-1 их изготовителями по лицензии УВЗ привел к невозможности исполнения "Алтайвагоном" контракта с АО "СУЭК", отмечается в сообщении.

В декабре прошлого года ТАСС сообщал со ссылкой на УВЗ, что предприятие подало иск о расторжении лицензионного договора с АО "Алтайвагон" на производство вагонных тележек модели 18-194-1 с увеличенной максимальной осевой нагрузкой в 25 тонн. Тогда в УВЗ отметили, что решение было принято в виду того, что лицензиат не обеспечил выполнение требований к соблюдению качества и порядку предоставления достоверной отчетной документации.

В своем заявлении "Алтайвагона" "выражает несогласие с правовыми и фактическими основаниями иска о расторжении лицензионного договора и видит необходимость прекращения этих отношений для решения более важных задач".

"Алтайвагон" - один из крупнейших в РФ заводов по производству железнодорожного грузового подвижного состава. По данным компании, с долей рынка 12 % занимает третье место в России. Входит в состав холдинговой компании "СДС-Маш".