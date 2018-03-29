Содержание Крымского моста в первый год эксплуатации обойдется примерно в 480 млн руб

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 марта. /ТАСС/. Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" - заказчик строительства Крымского моста - объявило аукцион на услуги по содержанию переправы через Керченский пролив с начальной ценой 476,8 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на портале госзакупок.

Президент РФ Владимир Путин, общаясь 14 марта со строителями Крымского моста, не исключил, что движение автомобилей по переправе откроют раньше планировавшегося на декабрь срока. Руководитель компании "Стройгазмонтаж", которая является генеральным подрядчиком строительства моста, Аркадий Ротенберг, в свою очередь, доложил, что автомобильную часть моста могут сдать после 9 мая 2018 года.

"Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань"… объявляет о проведении электронного аукциона на "Оказание услуг по содержанию действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений. Участок автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-290 Новороссийск - Керчь. Транспортный переход через Керченский пролив…" - говорится в материалах закупки.

Согласно размещенным данным, стоимость контракта, который начнет действовать не ранее, чем 1 мая 2018 года, и завершится 30 апреля 2019 года, составит более 476,8 млн рублей. "Источник финансирования - федеральный бюджет", - уточняется на портале госзакупок. В документах также сообщается, что заявки на конкурс принимают до 10 апреля, тендер проведут 13 апреля.

В материалах также указано, что исполнителю контракта предстоит "создать условия для бесперебойного и безопасного функционирования автодороги по Крымскому мосту, а также обеспечить сохранность имущественного комплекса объекта: зданий, сооружений, помещений, оборудования линейной дорожной службы". Также подрядчику предстоит ежедневно следить за состоянием трассы и "производить постоянное наблюдение за его состоянием для предупреждения возможных причин ограничения и прекращения движения, ДТП, устранения мелких повреждений элементов и ликвидации возникших препятствий для движения".

Стройка века

Мост в Крым - самый протяженный в России и один из крупнейших в Европе, его протяженность составляет 19 километров. Он начинается на Таманском полуострове, проходит по существующей пятикилометровой дамбе и острову Тузла, затем пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун, и выходит на крымский берег, включает две параллельно расположенные трассы для автомобилей и поездов.

Крымский мост возводят за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Общая стоимость проекта составляет 227,92 млрд рублей.

В связи с планами по досрочному открытию моста Министерство транспорта РФ сейчас рассматривает поэтапную схему организации движения по новой трассе через Керченский пролив. На первом этапе - сразу после ввода моста - проезд будет открыт для легкового транспорта и автобусов, обеспечивающих пассажирские перевозки.