Объем путеремонтных работ на сети ЮВЖД в 2018 г. вырастет на 14%

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. На сети Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД) в 2018 году отремонтируют 236,6 км пути, что на 14% больше, чем в прошлом году, сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.

В том числе будет проведен капитальный ремонт 145 км и полная замена рельсов на 95 км пути. Также намечено заменить 129 комплектов стрелочных переводов на железобетонном основании.

Большая часть ремонтных работ будет проводиться с применением технологии "Закрытый перегон" - на закрытом для движения отрезке пути в круглосуточном режиме.