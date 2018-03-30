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Объем путеремонтных работ на сети ЮВЖД в 2018 г. вырастет на 14%

Экономика и бизнес Транспорт
30 марта, 15:26 UTC+3

В том числе будет проведен капитальный ремонт 145 км и полная замена рельсов на 95 км пути

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МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. На сети Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД) в 2018 году отремонтируют 236,6 км пути, что на 14% больше, чем в прошлом году, сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.

В том числе будет проведен капитальный ремонт 145 км и полная замена рельсов на 95 км пути. Также намечено заменить 129 комплектов стрелочных переводов на железобетонном основании.
Большая часть ремонтных работ будет проводиться с применением технологии "Закрытый перегон" - на закрытом для движения отрезке пути в круглосуточном режиме.

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