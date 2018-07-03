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В развитие железнодорожной инфраструктуры на Алтае направят 3 млрд рублей в 2018 году

Экономика и бизнес Транспорт
3 июля, 17:26 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 3, июля. /ТАСС

Деньги инвестируют в модернизацию железнодорожного полотна и обновление парка путевой техники

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БАРНАУЛ, 3 июля. /ТАСС/. Инвестиции ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в развитие железнодорожной инфраструктуры в 2018 году в Алтайском крае составят 3 млрд рублей. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе администрации региона.

"В 2018 году инвестиции в развитие железнодорожной инфраструктуры в крае составят 3 млрд рублей к 2,3 млрд, которые были направлены в 2017 году. Планируется выполнить модернизацию более 30 км железнодорожного полотна, обновить парк путевой техники и тепловозов, модернизировать вокзал на станции Усть-Тальменская", - сообщили в ведомстве.

По данным пресс-службы администрации региона, 3 июля в Москве врио губернатора края Виктор Томенко и гендиректор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозёров провели рабочую встречу. Они обсудили вопросы транспортного обслуживания населения и грузоотправителей в крае, развитие железнодорожной инфраструктуры.

Ранее правительство региона и компания "РЖД" подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве на 2018-2020 годы. В документе - комплекс социальных, инвестиционных и производственных программ на ближайшие годы, в том числе совместная работа властей и компании по развитию социальной сферы и высокотехнологичной медицины.

По данным администрации края, помимо инвестпрограммы прошлого и нынешнего годов, филиал "РЖД" - Западно-Сибирская железная дорога перечислила в региональные и местные бюджеты более 1,3 млрд рублей. Уже за пять месяцев 2018 года объем налоговых платежей превысил 546 млн рублей.

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Томенко, Виктор Петрович Белозеров, Олег Валентинович
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