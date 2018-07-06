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Турпоток в Крым в январе-июне вырос на треть и превысил 2 млн человек

Общество Туризм в России
6 июля, 14:39 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 6, июля. /ТАСС

Власти ожидают, что после ввода в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста количество отдыхающих продолжит расти

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июля. /ТАСС/. Поток туристов в Республику Крымв январе-июне 2018 года, в сравнении с тем же периодом прошлого года, вырос на треть - до 2 млн человек, сообщил в пятницу глава региона Сергей Аксенов.

"Туристический поток в Крым вырос в сравнении с прошлым годом более чем на треть и превысил 2 миллиона человек. Такой резкий рост связан, конечно, прежде всего, с вводом в эксплуатацию Крымского моста", - написал Аксенов на своей странице в Facebook.

По данным Аксенова, сейчас средняя загрузка средств размещения по Крыму превышает 70%, что на 15% больше, чем в прошлом году. "В восьми регионах этот показатель выше среднего уровня: например, в Евпатории средства размещения загружены более чем на 97%, в Феодосии - на 93%", - уточнил Аксенов.

Власти ожидают, что после ввода в эксплуатацию железнодорожной части моста турпоток продолжит расти.

"Сейчас главная задача - подготовить курортную инфраструктуру к таким масштабным изменениям. Не секрет, что в плане соотношения цена-качество наша курортная отрасль, за редкими исключениями, пока не дотягивает до мировых стандартов. Так что нынешний успех - это скорее "аванс" и крымской власти, и туристическому бизнесу полуострова", - отметил Аксенов.

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