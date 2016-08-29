Новый завод в Тюменской области может производить 7 тыс. т минеральных удобрений в месяц

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Новый завод по производству минеральных удобрений, запущенный в Ишиме (Тюменская область), способен производить 7 тыс. т продукции в месяц. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона, не уточнив точный объем инвестиций.
"В первом полугодии текущего года в Ишиме завершилась реализация инвестиционного проекта - строительство завода по производству минеральных удобрений. Завод начал функционировать в апреле и за месяц выпустил 4 тыс. т сложнокомпонентных удобрений. Но мощности завода позволяют производить 7 тыс. т продукции в месяц при работе в одну смену. Спрос есть, потому в планах предприятия наращивать объемы производства", - говорится в сообщении.
Основная часть продукции поставляется в Ишимский район - 95%, остаток уходит в Омскую и Свердловскую области.
По словам руководителя предприятия Владимира Мурашова, большинство сельхозтоваропроизводителей используют на своих полях в качестве удобрений аммиачную селитру, которая содержит в себе только азот. Но поля нуждаются в целом наборе различных микроэлементов.
"Одним из вариантов решения этого вопроса стало применение специализированных туковых смесей. Из небольших заводов, производящих сложные удобрения по заявкам аграриев, ближайший располагается только в Башкирии, поэтому в нашей области конкурентов в этой сфере просто нет", - приводит пресс-служба слова Мурашова.
Ранее в пресс-службе правительства региона пояснили, что объем инвестиций в экономику Тюменской области в первом полугодии вырос более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 129 млрд рублей. Увеличить объемы производства и инвестиций позволила модернизация существующих производств, импортозамещение и промкооперация, а также создание новых производств. Всего в инвестиционном портфеле региона - более 300 инвестпроектов на сумму, превышающую 1,5 трлн рублей. По информации областного департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, к 2021 году в Тюменской области будет создано порядка 50 тыс. рабочих мест.