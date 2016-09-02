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Суд арестовал челябинского чиновника и его посредника по делу о передаче взятки

Новости Урала
2 сентября, 16:30 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 2, сентября. /ТАСС
Директор ОГУП "Челябинский региональный центр навигационно-информационных технологий" Василий Прокопенко был задержан в ночь на 1 сентября в момент получения денег
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Центральный районный суд Челябинска арестовал до 31 октября директора ОГУП "Челябинский региональный центр навигационно-информационных технологий" Василия Прокопенко. Ему предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере, сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Наталья Прохорова.

"Прокопенко заключен под стражу до 31 октября по обвинению во взятке в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). В удовлетворении ходатайства защитника об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста либо залога отказано", - сказала Прохорова. Размер взятки не уточняется.

Как сообщается, Прокопенко вместе со своим посредником предпринимателем Олегом Воробьевым был задержан в ночь на 1 сентября в момент получения денег. По данным пресс- секретаря, Прокопенко договорился о взятке за оказание услуг, входящих в его должностные обязанности, когда он занимал пост замдиректора по работе с корпоративными и государственными клиентами челябинского филиала "Ростелекома".

Как отмечает пресс-секретарь, чиновнику инкриминируется взятка, а не коммерческий подкуп, поскольку контрольный пакет акций "Ростелекома" принадлежит государству. "Воробьеву вынесено постановление с заключением под стражу до 31 октября по ч.2 ст. 291.1 УК РФ "Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий", - добавила Прохорова.

По данным СК РФ по Челябинской области, оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками регионального управления ФСБ России.

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