Первый инклюзивный детский сад построят на Ямале по немецкой методике

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Первый детский сад для детей с ограниченными возможностями будет построен в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ) по немецкой методике. Об этом сообщили в пресс-службе правительства округа.

"В Новом Уренгое будет создано новое дошкольное образовательное учреждение, которое смогут посещать дети с ограниченными возможностями с любыми заболеваниями. Это совместный проект правительства ЯНАО и компании Wintershall Holding GmbH (Германия). Детский сад "Виниклюзия" смогут посещать 200 детей: 150 - в режиме полного дня, 50 будут получать образовательную услугу в режиме кратковременного пребывания", - сказали в пресс-службе.

"Новый детский сад инклюзивной направленности позволит создать такие условия, которые позволят детям с ограниченными возможностями получать образование в комфортной и разработанной специально для таких детей среде. Для нас особо важно, что наши немецкие друзья готовы обучать наших специалистов новым методикам организации работы с этой категорией детей", - цитирует пресс-служба главу Нового Уренгоя Ивана Костогриза.

Проектом предусмотрено создание образовательной организации нового типа для детей дошкольного возраста - от 2 месяцев до 7 лет - независимо от их состояния здоровья и развития. "Концепция разработана на основе изучения лучших традиций и существующих педагогических практик как России, так и Германии. В детсаду будут работать не только педагоги, но и социальные работники, медики. Пока презентован только проект, планируется, что строительство начнется в следующем году", - уточнили там.