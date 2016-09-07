Бюджет Югры увеличился на 8,9 млрд рублей в 2016 году благодаря росту ставок по акцизам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО - Югра) увеличился на 8,9 млрд рублей за 2016 год благодаря изменениям в федеральном законодательстве, в частности, росту ставок по акцизам на топливо и алкоголь, сообщила региональная дума.

"Увеличение бюджета ХМАО - Югры стало возможным благодаря положительной динамике поступления платежей по всем группам доходов и изменениям федерального законодательства, в частности, росту ставок по акцизам на топливо и алкоголь с 1 июля 2016 года. Бюджет региона увеличился на 8,9 млрд рублей и составил 189,2 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

По информации думы, основная часть дополнительных расходов будет направлена в сферу жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). "Средства предусмотрены на обеспечение жильем молодых семей, граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, на предоставление семьям субсидий на погашение задолженности по полученным до 2014 года ипотечным жилищным кредитам", - говорится в сообщении.

Также дополнительное финансирование предусмотрено на проведение международных спортивных мероприятий, капитальный ремонт и поддержку сельскохозяйственного производства.

Кроме того, между муниципальными образованиями региона распределено более 5 млрд рублей на жилищную политику, развитие транспортной системы, инвестиции и инновации, ЖКХ, в том числе 422,5 млн рублей - за счет нераспределенного резерва. "Очень важно, что и муниципальные образования получат дополнительно более 5 млрд рублей и успеют до конца года провести тендеры на осуществление необходимых работ", - прокомментировал принятие изменений в бюджет региона председатель думы ХМАО-Югры Борис Хохряков.

Расходы регионального бюджета также выросли на 8,9 млрд рублей и составили 215 млрд рублей. Таким образом, дефицит бюджета ХМАО-Югры не изменился и составил 25,8 млрд рублей.