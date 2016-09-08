Прокуратура: завод на Урале, где голодали рабочие, почти год работал без лицензии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Бывший генеральный директор предприятия "Литой элемент Верхнесинячихинский металлургический завод" (ВСМЗ, Свердловская область), где ранее рабочие голодали из-за задержек заработной платы, приговорен к штраф в 100 тыс. рублей за работу завода без лицензии. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

"Судом установлено, что бывший генеральный директор Епанчинцев в период с октября 2014-го по июнь 2015 года умышленно допустил работу завода по эксплуатации опасных производственных объектов без лицензии. За это время Епанчинцев получил незаконный доход в особо крупном размере свыше 443 млн рублей", - говорится в сообщении прокуратуры.

Епанчинцев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 171 УК РФ "Незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере". "Суд назначил Игорю Епанчинцеву наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил. Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки", - уточнили в прокуратуре.

Голодовка рабочих

Работники уральского предприятия несколько раз выходили на голодовку в августе 2016 года, в последней акции протеста принимали участие 24 человека. Сотрудники ВСМЗ начали протест из-за задолженности предприятия по заработной плате в 11 млн рублей перед 277 работниками. По результатам прокурорской проверки региональное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по ст. 145.1 УК РФ "Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат". На сегодняшний день задолженность перед работниками погашена в полном объеме.

По данным уполномоченной по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, 28 апреля на заводе была введена процедура внешнего наблюдения. В 2015 году на ВСМЗ намечалась масштабная модернизация - создание современного литейного производства, была проведена предпроектная проработка, однако из-за недостатка финансирования проектные работы были приостановлены.

Это уже не первый случай объявления голодовки работников данного предприятия. В 2012 году сотрудники завода ставили палатки у проходной, голодали и требовали погасить долги по заработной плате. Тогда в акции приняли участие порядка 50 человек.

История ВСМЗ

ВСМЗ был построен в 1669 году. С мая 1849 года по май 1852 года предприятием, которое входило в группу восьми заводов Алапаевского горнозаводского округа, руководил отец композитора Петра Чайковского - Илья Петрович Чайковский.

Предприятие в поселке Верхняя Синячиха объявило себя банкротом в 2012 году: производство закрыли, рабочих сократили, домну не законсервировали. Спустя три года уральским металлургам удалось за 2 месяца полностью заменить систему охлаждения уникальной доменной печи высотой 30 метров и диаметром 5 метров.

Подобных домн в России осталось только три. Максимальная мощность ВСМЗ - 20 тонн чугуна в месяц.