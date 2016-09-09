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Сотрудников пищеблоков школ Екатеринбурга проверят из-за отравлений детей

Новости Урала
9 сентября, 10:34 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 9, сентября. /ТАСС
Раздача и приготовление пищи, не проходящей термообработки, теперь должны будут производиться в разовых перчатках, также персонал должен носить шапочки и маски
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© Андрей Курьянов/ТАСС, архив

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Специалисты проведут дополнительные диагностические исследования сотрудников пищеблоков всех образовательных учреждений Екатеринбурга после выявленных случаев массового отравления детей в школах номер 184 и номер 87 в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на начальника управления образования Екатеринбурга Екатерину Сибирцеву.

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"Мы принимаем самые строгие меры для того, чтобы не допустить распространения кишечной инфекции, и чтобы такие вспышки не повторялись в других учреждениях. Приняли решение принять ряд мер для организации противовирусного режима в общеобразовательных учреждениях: специалисты проведут дополнительные диагностические исследования сотрудников пищеблоков на предмет выявления норовирусов, и в случае выявления будут отстранять их от работы", - приводит пресс-служба слова Сибирцевой.

По ее словам, сейчас во всех школах будут проводиться общегигиенические мероприятия - регулярное мытье рук и уборка с использованием специальных противовирусных средств дезинфекции. "Сотрудники пищеблоков будут в обязательном порядке применять средства индивидуальной защиты - раздача и приготовление пищи, не проходящей термообработки, должны будут производиться в разовых перчатках, также персонал должен носить шапочки и маски. К понедельнику в помещениях школ и детских садов пройдут генеральные уборки, а все пищеблоки ждет обработка с использованием противовирусных препаратов. Также в каждом образовательном учреждении ответственные лица будут контролировать соблюдение противовирусных мероприятий", - пояснили в администрации.

Сибирцева уточнила, что в дошкольных учреждениях также проведут исследования за счет Управления образования администрации города Екатеринбурга, а по школам их проведут операторы питания самостоятельно.

Массовые отравления в школах

Более 50 учеников школы номер 87 Екатеринбурга были госпитализированы с признаками отравления. Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга организовала проверку. Установлено, что семи ученикам школы поставлен предварительный диагноз кишечная инфекция неясной этимологии. По данным территориального подразделения Роспотребнадзора, всего на недомогание пожаловались 56 учеников, в настоящее время их обследуют специалисты медицинских учреждений города.

В другой городской школе - номер 184 признаки заболевания были выявлены у 68 учеников, у 18 осмотренных детей были обнаружены признаки острой кишечной инфекции, причиной которой стал норовирус второго типа. Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга также начала проверку по факту массового заболевания детей. В ведомстве отметили, что школа временно приостановила образовательную деятельность до установления причин ухудшения состояния здоровья детей, а также для проведения дезинфекции помещений школы, особенно столовой. Также организована доследственная проверка, в ходе которой будут установлены причины ухудшения состояния детей, а также то, не связано ли их заболевание с ненадлежащим исполнением своих обязанностей сотрудниками школы.

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