Федеральная трасса соединит тюменские спортобъекты с Московским трактом к 2021 году

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Участок федеральной автомагистрали, которая строится в обход Тюмени, соединит спортивные объекты города, где в 2021 году пройдет чемпионат мира по биатлону, с Московским трактом. Об этом в среду сообщили в пресс-службе областного правительства.
"На принципах софинансирования будет идти строительство участка федеральной автомагистрали в обход Тюмени. Первый участок этой автомагистрали соединит Московский тракт и комплекс зимних видов спорта "Жемчужина Сибири", это будет сделано до 2021 года, когда наш регион примет чемпионат мира по биатлону", - сказали в пресс-службе, не уточнив объем финансирования строительства автодороги.
По словам начальника управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Тимура Лубакова, с Тюменской областью у ведомства выстроено конструктивное взаимодействие. "Это пилотный субъект РФ, с которым мы успешно работаем на принципах софинансирования по схеме - 75% федерального бюджета, 25% - областного. Мы считаем это соглашение эффективным и готовы эту практику распространить на другие регионы, которые захотят ее использовать", - приводит пресс-служба слова Лубакова.
В пресс-службе подчеркнули, что сейчас Тюменская область ведет активную работу с Федеральным дорожным агентством по увеличению объема финансирования и приведению в нормативное состояние федеральных дорог, находящихся в регионе. "В этом году в нормативное состояние планируется привести 116 километров федеральных трасс", - добавили в пресс-службе.