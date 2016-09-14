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"Газпром газэнергосеть" вложит 10,4 млрд руб. в завод дизтоплива Евро-5 в Югре

Новости Урала
14 сентября, 14:35 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 14, сентября. /ТАСС
Глубина переработки позволит получить судовое топливо, которое будет отвечать мировым стандартам качества, в настоящее время продукт такого уровня в РФ не производится
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. АО "Газпром газэнергосеть" вложит около 10,4 млрд руб. в завод по производству дизельного топлива стандарта Евро-5 в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (ХМАО-Югра). Об этом сообщила в среду корреспонденту ТАСС начальник отдела развития инвестиционной деятельности и предпринимательства комитета экономического развития администрации Сургутского района Елена Мельникова.

"Комплекс переработки фракции 340°С-КК установки моторных топлив Сургутского ЗСК" будет построен для очистки газового конденсата Сургутского завода по стабилизации конденсата (ЗСК) от тяжелых фракций, чтобы в дальнейшем получать экологичное низкосернистое судовое топливо и дизельное топливо класса Евро-5. Глубина переработки позволит получить судовое топливо, которое будет отвечать мировым стандартам качества. В настоящее время продукт такого уровня в РФ не производится", - рассказала она.

Завод разместится на площадке компании "Сургут перевалка". "Ожидается увеличение объема налоговых поступлений в бюджет региона в размере около 800 млн рублей в год. В результате реализации проекта предполагается создание 249 новых квалифицированных рабочих мест", - сказала Мельникова.

Проектную идею представила компания АО "Газпром газэнергосеть". Для строительства комплекс рассматриваются земельные участки, принадлежащие муниципалитету общей площадью 26,499 га. "Эти участки не обременены правами третьих лиц и включены в Реестр земельных участков, которые могут быть предоставлены юридическим лицам в аренду без проведения торгов", - добавила она. Запуск производства с выходом на полную мощность запланирован на 2021 год.

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