Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 65.22
€ 73.21
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Южнокорейские ученые реконструируют лицо найденной в ЯНАО мумии XIII века

Новости Урала
15 сентября, 12:07 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 15, сентября. /ТАСС
Кроме того, они намерены определить расовую принадлежность ребенка
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Ученые из Сеульского национального университета (Южная Корея) реконструируют лицо мумии ребенка XIII века, найденной летом 2015 года на одном из археологических памятников в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщили в пресс-службе правительства округа.

Смотрите также

Ученые из России и Южной Кореи узнают рацион людей Западной Сибири, изучив ямальские мумии
Археологи обнаружили древние захоронения на Ямале, где были найдены мумии XIII века
Ученые ищут штаммы опасных заболеваний в тканях мумии XIII века, найденной на Ямале
Ученые создают 3D-модель мумии XIII века, обнаруженной на Ямале

"Комплексные исследования мумифицированных останков ребенка, обнаруженных на средневековом некрополе в 2015 году, продолжаются. К изучению ямальской находки подключились южнокорейские исследователи из Сеульского национального университета. Они намерены определить расовую принадлежность ребенка, а также провести реконструкцию лица", - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, на данный момент московские ученые из Института молекулярной генетики РАН продолжают работать над геномом мумии, а сотрудники Института экспериментальной медицины, который находится в Санкт-Петербурге, устанавливают, какими паразитическими заболеваниями страдал ребенок при жизни. "В этом году исследования на памятнике Зеленый Яр (место обнаружения мумии ребенка в 2015 году - прим. ТАСС) были продолжены. Археологами вскрыты и изучены 8 захоронений, из которых два детских и одно женское, а также средневековое кострище, содержащее большое количество битой керамики и фрагменты бронзовых изделий", - добавили в пресс-службе.

Изучение древних паразитов

Ранее научный сотрудник Института проблем освоения Севера СО РАН Сергей Слепченко пояснил в беседе с корр. ТАСС, что российские и южно-корейские ученые смогут узнать рацион питания древних людей севера Западной Сибири, исследовав мумифицированные останки, которые были найдены в период с 2001 по 2016 гг. Одно из исследований будет направлено на изучение паразитов у древнего населения.

По словам ученых, результаты подобных исследований будут способствовать более полному пониманию истории, образа жизни и болезней людей, живших в период с IX по XIII вв. на территории севера Западной Сибири.

О мумии ребенка

В июле 2015 года ученые нашли берестяной кокон длиной 1,3 м и шириной около 30 см, в котором обнаружили мумию мальчика, предположительно, 6-7 лет. На данный момент российские ученые проводят анализ мумии на наличие ДНК возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний, чтобы попытаться установить причину смерти ребенка. Находки хранятся в Музейно-выставочном комплексе имени И. С. Шемановского в Салехарде.

Археологический памятник "Зеленый Яр" состоит из двух могильников VIII-IX и XIII веков нашей эры, а также поселенческого слоя VI-VII века н. э. Он расположен на пойменном острове вблизи поселка Зеленый Яр в ЯНАО. Всего на территории комплекса найдено более 30 захоронений и 5 мумий и несколько мумифицированных частей тел, в основном мужчин и детей. В 2000 году была обнаружена мумия мужчины- воина.

Поделиться
{{secondsToDateTime(data.visiblePosition) | date: 'HH:mm:ss'}} / {{(videoDuration | date: 'HH:mm:ss') || '00:54'}}
{{secondsToDateTime(data.visiblePosition) | date: 'mm:ss'}} / {{(videoDuration | date: 'mm:ss') || '00:54'}}
{{qualityItem | uppercase}}
HD .mp4 Высокое качество
SD .mp4 Среднее качество
AU .mp3 (855.65 KB) Аудио дорожка
© ТАСС

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
8
В Екатеринбурге открывается выставка гравюр нью-йоркского художника о "мире будущего"
12
Уральская галерея представила "бегемотопись" на ярмарке искусств в Москве
7
ФГК планирует заказать у Уралвагонзавода 20 тыс. вагонов
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Кремле прокомментировали сообщения об отставке Бастрыкина
2
В Германии произошли столкновения беженцев с местными жителями
3
В Польше открыли капсулу времени, оставленную нацистами
4
СМИ: изъятые у Захарченко миллиарды связаны с "семейным бизнесом"
5
РСА: предложенная Минфином реформа ОСАГО не проходила актуарных расчетов
6
Источник: показания на Захарченко дал один из топ-менеджеров Нота-банка
7
Захарова пожелала Клинтон дойти до финиша и не потерять эстафетную палочку
Темы дня
Реклама