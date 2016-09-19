Сотрудники ГИБДД начали проверку по факту ДТП с участием школьников в Челябинске

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ЧЕЛЯБИНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД начали проверку обстоятельств аварии, в которой травмы различной степени тяжести получили четверо школьников, сообщили в понедельник корреспонденту ТАСС в отделении пропаганды ГИБДД Челябинска.
"Органами дознания ГИБДД начата проверка по факту ДТП с участием школьников в Челябинске. Оно произошло 18 сентября вечером на улице 32-й Годовщины Октября. Гражданин 1998 года рождения, не имея водительского удостоверения, управлял автомашиной ВАЗ-2107 и при выезде со второстепенной дороги совершил столкновение с движущейся по главной дороге автомашиной "Форд Фокус". В результате ДТП травмы получили несовершеннолетние пассажиры автомашины ВАЗ-2107, учащиеся школы: девушка 2001 года рождения госпитализирована с тяжелой травмой позвоночника, девушка 2000 года рождения получила перелом пальца, девушка 2001 года рождения и парень 2000 года рождения получили многочисленные ушибы", - сказал собеседник агентства.
По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение. В зависимости от тяжести травм пострадавших в отношении виновника ДТП может быть возбуждено уголовное дело, отметили в ГИБДД.
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