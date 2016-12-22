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Дефицит бюджета Челябинской области на 2016 год уменьшен вдвое

Новости Урала
22 декабря, 16:01 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 22, декабря. /ТАСС
По данным пресс-службы Заксобрания, доходы выросли за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов на 2,7 млрд рублей в связи с уточнением прогноза собственных поступлений
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ЧЕЛЯБИНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Дефицит бюджета Челябинской области, планируемый в 2016 году, сократился на 55,3% с учетом дополнительных федеральных вливаний и уточненных прогнозов по доходам. Соответствующие поправки в закон о бюджете региона утвердили депутаты областного Законодательного собрания, сообщили в четверг в пресс-службе регионального Минфина.

"Доходы бюджета Челябинской области в целом увеличились на 3 млрд 190,4 млн рублей - до 131 млрд 359,7 млн. Расходы составляют 135 млрд 253,8 млн. Дефицит сократился на 55,3% - до 3 млрд 894,1 млн", - пояснили в ведомстве.

По данным пресс-службы Заксобрания, доходы выросли за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов на 2,7 млрд рублей в связи с уточнением прогноза собственных поступлений. А также за счет дополнительных федеральных средств, выделенных в виде дотации для обеспечения сбалансированности областного бюджета - 686,6 млн, и целевых федеральных средств - 479,9 млн.

Большая часть целевых федеральных средств - 254,1 млн рублей - будет направлена на господдержку сельхозтоваропроизводителей. На региональные программы в сфере дорожного хозяйства направят 149,5 млн, 30 млн пойдет на соцвыплаты безработным гражданам, 9,7 млн рублей запланированы на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, на единовременное пособие при устройстве детей-сирот в семью - 7,9 млн.

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