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Пассажиропоток авиакомпании UTair в ноябре вырос почти на 40%

Новости Урала
22 декабря, 18:03 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 22, декабря. /ТАСС
В период с января по ноябрь самолеты авиакомпании перевезли 6,1 млн человек, что на 19% выше аналогичного периода 2015 года
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Пассажиропоток UTair в ноябре 2016 года вырос почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе авиакомпании в четверг.

"В ноябре авиакомпания перевезла 539,9 тыс. пассажиров, что на 38,7% выше аналогичного показателя прошлого года. При этом внутренними и международными рейсами UTair воспользовались 455,9 тыс. (увеличение на 35%) и 84 тыс. пассажиров (увеличение на 61%) соответственно", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе также уточнили, что в период с января по ноябрь самолеты авиакомпании перевезли 6,1 млн человек, что на 19% выше аналогичного периода 2015 года. На внутренних линиях данный показатель вырос на 25,5%. За 11 месяцев 2016 года воздушные суда UTair перевезли 16, 6 тыс. т грузов и 4,6 тыс. т почты, превысив результат прошлого года на 31,7% и 67,6% соответственно.

"Кроме этого UTair оставалась в числе лидеров по пунктуальности среди российских авиаперевозчиков. Согласно статистическим данным, по итогам ноября всего 1,74% из 6,3 тыс. регулярных рейсов авиакомпании были выполнены с отклонением от расписания, что является одним из лучших результатов в отрасли", - добавили там.

По словам вице-президента, руководителя департамента по управлению сетью и парком "UTair - пассажирские авиалинии" Евгения Смирнова, положительная динамика основных показателей была достигнута за счет скоординированных действий коммерческих и технических служб авиакомпании при переходе на зимнее расписание. "Эффективно выстроенная сеть маршрутов из базового аэропорта Внуково позволила не только сохранить в зимнем расписании количество выполняемых рейсов в основные города маршрутной сети на уровне летнего периода, но и увеличить частоту полетов по ряду направлений, а также открыть новые рейсы", сказал он.

Парк воздушных судов авиакомпании UTair насчитывает более 60 самолетов. Основным для компании является московский международный аэропорт Внуково, через который ежедневно проходит более 160 рейсов перевозчика. Штаб- квартира расположена в Сургуте. UTair входит в реестр операторов IOSA с 2008 г.

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