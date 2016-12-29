Путин согласился с предложением Минобороны сократить военное присутствие РФ в СирииПолитика 29 декабря, 14:28
Фоторепортаж: работа частного детского сада в городе ФрязиноФото 29 декабря, 14:11
За сборную России на Универсиаде в Алма-Ате выступят 227 спортсменовСпорт 29 декабря, 14:00
"Не надо строить домыслы": первые итоги расследования крушения Ту-154Происшествия 29 декабря, 13:57
Сенатор Тюльпанов не сомневался, что "Зенит-Арена" получит заключение о соответствииСпорт 29 декабря, 13:55
Министр транспорта заявил о нештатной работе техники на борту Ту-154Происшествия 29 декабря, 13:53
Как встретить Новый год. Для тех, кто все проспалОбщество 29 декабря, 13:52
Промоутер Титов: попытки срыва выборов главы Федерации бокса России будут непродуктивнымиСпорт 29 декабря, 13:47
Работу аварийной комиссии по "Прогрессу" продлили до 9 январяКосмос 29 декабря, 13:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 декабря./ТАСС/. Пассажиропоток "Уральских авиалиний" вырос на 1 млн человек в 2016 году и составил 6,4 млн пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.
"К концу года ожидается новый рекорд - более 6,4 млн (5,4 млн человек в 2015 году ) пассажиров выбрали авиакомпанию для своего путешествия. Кроме того, пассажиры перевели более 1 млн (700 тыс. в 2015 году) бонусов "Крылья" на счета благотворительных фондов-партнеров, поддерживая проект "Крылья добра", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что за год эксплуатации Авиационного технического центра было проведено 162 - A-Check, 18 - C-Check (формы технического обслуживания самолетов - прим. ТАСС), 16 замен двигателей, а также установлено 820 авиашин на воздушные суда. За это время авиапарк стал больше на три борта и теперь состоит из 38 самолетов концерна Airbus.
"Уральские авиалинии" входят в число ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок. В 2015 году компания увеличила пассажиропоток на 6% до 5,4 млн человек.