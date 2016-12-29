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Пассажиропоток "Уральских авиалиний" вырос на 1 млн человек в 2016 году

Новости Урала
29 декабря, 13:26 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 декабря./ТАСС
Кроме того, за это время авиапарк перевозчика стал больше на три борта
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 декабря./ТАСС/. Пассажиропоток "Уральских авиалиний" вырос на 1 млн человек в 2016 году и составил 6,4 млн пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"К концу года ожидается новый рекорд - более 6,4 млн (5,4 млн человек в 2015 году ) пассажиров выбрали авиакомпанию для своего путешествия. Кроме того, пассажиры перевели более 1 млн (700 тыс. в 2015 году) бонусов "Крылья" на счета благотворительных фондов-партнеров, поддерживая проект "Крылья добра", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что за год эксплуатации Авиационного технического центра было проведено 162 - A-Check, 18 - C-Check (формы технического обслуживания самолетов - прим. ТАСС), 16 замен двигателей, а также установлено 820 авиашин на воздушные суда. За это время авиапарк стал больше на три борта и теперь состоит из 38 самолетов концерна Airbus.

"Уральские авиалинии" входят в число ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок. В 2015 году компания увеличила пассажиропоток на 6% до 5,4 млн человек.

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