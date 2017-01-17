Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.01:
$ 59.4
€ 63.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Защита осужденной за репост воспитательницы обжалует приговор

Новости Урала
17 января, 15:05 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 17, января. /ТАСС
Евгения Чудновец, осужденная на пять месяцев колонии общего режима, находится в женской исправительной колонии №6 на территории Нижнего Тагила
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Защита воспитательницы детского сада Евгении Чудновец, осужденной на 5 месяцев колонии общего режима за репост в интернете, обжалует приговор. Кассационная жалоба будет подана в ближайшее время, сообщил корреспонденту ТАСС адвокат воспитательницы Алексей Бушмаков.

Смотрите также

Единороссы сочли слишком строгим наказание для осужденной за репост воспитательницы
Осужденная за репост воспитательница попала в карцер из-за мелкого нарушения
Осужденная за репост воспитательница детсада отправлена в колонию на Урале

"Мы, безусловно, будем обжаловать приговор. Кассационная жалоба будет подана в ближайшие неделю-две", - сказал собеседник агентства.

По словам уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, Чудновец находится в женской исправительной колонии №6 на территории Нижнего Тагила Свердловской области.

"Учитывая огромный общественный резонанс, большую заинтересованность в этом деле Татьяны Москальковой (уполномоченный по правам человека в РФ - прим. ТАСС), мы постараемся помочь Чудновец освободиться пораньше", - уточнила она.

Мерзлякова также отметила, что уже 27 января Чудновец можно будет подать заявление на УДО. "Но для этого необходимо снять три взыскания, которые были наложены на Чудновец во время пребывания в Шадринском СИЗО, это может сделать прокуратура, я уже обратилась к Юрию Пономареву (заместитель генпрокурора РФ - прим. ТАСС). Кроме того, можно подать документы на помилование, учитывая широкий общественный резонанс. Также можно обжаловать приговор в вышестоящие инстанции", - пояснила она.

Приговор за репост

Евгению Чудновец приговорили к заключению в колонии общего режима по статье "Распространение, публичная демонстрация или рекламирование материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних" УК РФ за репост в соцсетях видеоролика с издевательствами в детском лагере в Катайске, на котором был запечатлен обнаженный ребенок. Чудновец объяснила свой поступок тем, что не смогла пройти мимо вопиющего случая издевательства над детьми. В видео также присутствовал призыв разобраться в ситуации. СК привлек к уголовной ответственности двух вожатых детского лагеря за издевательства.

В начале января 2017 года Евгения Чудновец была помещена в карцер Шадринского СИЗО (Курганская область). По словам члена Общественной наблюдательной комиссии Свердловской области Сергея Зыкова, Чудновец была помещена в карцер из-за незначительного нарушения - закрывала ноги одеялом. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ назначила служебную проверку о правомерности помещения Чудновец в карцер.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
3
Ученые из РФ и Франции исследуют дно образованных в вечной мерзлоте озер на Ямале
Иранская метеоритная экспедиция в пустыне Лут
4
Российские ученые обнаружили в Иране 14 кг образцов, схожих с метеоритами
4
Картины из жизни Таджикистана кисти тюменского художника представят в США
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Интересное
Бенедикт Камбербэтч (Шерлок Холмс) и Мартин Фриман (доктор Джон Ватсон)
The Final Problem: как и почему в Сеть попала последняя серия "Шерлока"
Зеркало, воск, кольцо и другие способы узнать будущее: инструкция по святочным гаданиям
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Си Цзиньпин пообещал содействовать урегулированию кризиса на Украине
2
Путин: заказчики доклада об имеющемся у РФ компромате на Трампа "хуже проституток"
3
Россия выступает за сохранение внеблокового и нейтрального статуса Молдавии
4
Сирийские войска перешли в контратаку в районе Дейр-эз-Зора и Пальмиры
5
Полиция задержала напавшего на ночной клуб в новогоднюю ночь в Стамбуле
6
Новосибирские ученые обнаружили у европейцев ответственный за депрессию ген
7
СМИ: Минтруд прогнозирует рост реальных зарплат в 2017 году
Темы дня
Реклама