Защита осужденной за репост воспитательницы обжалует приговор

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Защита воспитательницы детского сада Евгении Чудновец, осужденной на 5 месяцев колонии общего режима за репост в интернете, обжалует приговор. Кассационная жалоба будет подана в ближайшее время, сообщил корреспонденту ТАСС адвокат воспитательницы Алексей Бушмаков.

"Мы, безусловно, будем обжаловать приговор. Кассационная жалоба будет подана в ближайшие неделю-две", - сказал собеседник агентства.

По словам уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, Чудновец находится в женской исправительной колонии №6 на территории Нижнего Тагила Свердловской области.

"Учитывая огромный общественный резонанс, большую заинтересованность в этом деле Татьяны Москальковой (уполномоченный по правам человека в РФ - прим. ТАСС), мы постараемся помочь Чудновец освободиться пораньше", - уточнила она.

Мерзлякова также отметила, что уже 27 января Чудновец можно будет подать заявление на УДО. "Но для этого необходимо снять три взыскания, которые были наложены на Чудновец во время пребывания в Шадринском СИЗО, это может сделать прокуратура, я уже обратилась к Юрию Пономареву (заместитель генпрокурора РФ - прим. ТАСС). Кроме того, можно подать документы на помилование, учитывая широкий общественный резонанс. Также можно обжаловать приговор в вышестоящие инстанции", - пояснила она.

Приговор за репост

Евгению Чудновец приговорили к заключению в колонии общего режима по статье "Распространение, публичная демонстрация или рекламирование материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних" УК РФ за репост в соцсетях видеоролика с издевательствами в детском лагере в Катайске, на котором был запечатлен обнаженный ребенок. Чудновец объяснила свой поступок тем, что не смогла пройти мимо вопиющего случая издевательства над детьми. В видео также присутствовал призыв разобраться в ситуации. СК привлек к уголовной ответственности двух вожатых детского лагеря за издевательства.

В начале января 2017 года Евгения Чудновец была помещена в карцер Шадринского СИЗО (Курганская область). По словам члена Общественной наблюдательной комиссии Свердловской области Сергея Зыкова, Чудновец была помещена в карцер из-за незначительного нарушения - закрывала ноги одеялом. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ назначила служебную проверку о правомерности помещения Чудновец в карцер.