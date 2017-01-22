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Четыре человека погибли в ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск

Новости Урала
22 января, 18:09 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 22, января. /ТАСС
Еще пятеро пострадали
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Четыре человека погибли и еще пятеро получили травмы различной степени тяжести в результате аварии на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Ханты-Мансийскому автономном округу - Югре.

"На 864-м км автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск произошло столкновение Toyota RAV 4 и Mitsubishi Lancer. В результате ДТП четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести", - сказали в пресс-службе. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

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