Четыре человека погибли в ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Четыре человека погибли и еще пятеро получили травмы различной степени тяжести в результате аварии на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Ханты-Мансийскому автономном округу - Югре.

"На 864-м км автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск произошло столкновение Toyota RAV 4 и Mitsubishi Lancer. В результате ДТП четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести", - сказали в пресс-службе. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.