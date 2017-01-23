ГИБДД признала дороги Екатеринбурга небезопасными для движения транспорта

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 января. /ТАСС/. ГИБДД Свердловской области заявило о неудовлетворительном содержании улично-дорожной сети Екатеринбурга, в результате чего она стала небезопасной для движения транспорта, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Неудовлетворительно организованы работы дорожных и коммунальных служб Екатеринбурга по содержанию улично-дорожной сети в безопасном для движения состоянии. С 20 января выдано уже 40 предписаний на устранение недостатков, составлен 31 административный протокол по статье "Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог", - уточнили в пресс-службе.
Ранее ТАСС сообщал, что из-за неудовлетворительного состояния улично-дорожной сети (колеи, снежные накаты) в Свердловской области было закрыто движение общественного транспорта на нескольких улицах Ревды, Екатеринбурга и Кушвы. Улицы частично открыли для движения в Ревде, полностью - в Екатеринбурге.
По данным пресс-службы областного управления ГИБДД, за первые 10 дней 2017 года в Свердловской области зарегистрировано 35 ДТП (что более чем на 60% превышает показатели 2016 года), сопутствующими факторами для которых явились нарушения содержания дорог зимой. В авариях погибли 5 человек, 56 пострадали, что более чем на 47% превышает прошлогодние показатели.