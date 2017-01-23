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Более 1,5 тыс. лифтов заменят в Челябинской области до 2020 года

Новости Урала
23 января, 14:20 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 23, января. /ТАСС
Работы пройдут в 13 муниципалитетах региона
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ЧЕЛЯБИНСК, 23 января. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. лифтов заменят в Челябинской области в ближайшие три года по региональной программе капитального ремонта, сообщил ТАСС сотрудник пресс-службы регионального оператора капремонта.

"С 2017 по 2019 год включительно в Челябинской области по региональной программе капремонта планируется заменить 1518 лифтов. Все работы будут проводиться исключительно за счет денег жителей области, собранных в фонд капремонта", - сказал собеседник агентства.

Замена лифтов коснется 13 муниципальных образований Челябинской области. В частности, в Челябинске обновят 929 лифтов, в Магнитогорске - 342, в Златоусте - 70, в Озерске - 47, в Снежинске - 37. "Всего на текущий момент в регионе требуют модернизации или замены 4,5 тыс. лифтов. Необходимо менять не менее 500 лифтов в год", - добавили в пресс- службе.

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