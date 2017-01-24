Справедливороссы обжалуют отказ в возбуждении дела из-за "каруселей" на выборах на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Челябинское отделение "Справедливой России" обжалует отказ в возбуждении уголовного дела по фактам повторного голосования избирателей на выборах в Госудуму в сентябре 2016 года. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

"Следственный комитет отказался возбудить уголовное дело по фактам повторного голосования на выборах 2016 года, подтвержденным записями с камер видеонаблюдения. Партия планирует обжаловать отказ в прокуратуре и Следственном комитете РФ", - сказали там.

По данным пресс-службы, факт "каруселей" - повторного голосования, квалифицирован как административное правонарушение "Незаконная выдача и получение избирательного бюллетеня". "Видео с камер наблюдения на избирательных участках, где выборщики-"гастролеры" голосовали по шесть и более раз на разных участках, вызвали после публикации в интернете шквал негодования. По просьбе жителей области видеоматериалы были переданы в Следственный комитет, для того чтобы там установили личности нарушителей и привлекли их к ответственности. Мы настаиваем на возбуждение уголовного дела", - добавили в партии.