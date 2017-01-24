Челябинский АПК в 2016 году нарастил объемы производства на 8,5%

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ЧЕЛЯБИНСК, 24 января. /ТАСС/. Аграрно-промышленный комплекс (АПК) Челябинской области по итогам 2016 года показал рост объемов производства на 8,5% - до 128,4 млрд рублей, сообщили в пресс-службе областного правительства.
"Как доложил губернатору Борису Дубровскому министр сельского хозяйства Сергей Сушков, в 2016 году объем производства продукции сельского хозяйства в Челябинской области составил 128,4 млрд рублей. Это на 10 млрд рублей, или на 8,5% больше, чем в 2015 году. АПК обеспечивает более 11% от внутреннего регионального продукта", - пояснили в пресс-службе.
По данным областного Минсельхоза, регион лидирует в РФ по производству мяса всех видов. Его произведено в 2016 году 540,2 тыс. тонн, что на 30 тыс. тонн, или на 6% больше, чем в 2015 году. Область также занимает лидирующие позиции в РФ по производству яиц. В 2016 году произведено 1 млрд 606 млн штук яиц - на 33 млн штук больше, чем в 2015 году.
Кроме того, по данным Минсельхоза, в Челябинской области в 2016 году впервые за последние годы отмечен рост валового производства молока в фермерских хозяйствах и сельскохозяйственных организациях (без учета хозяйств населения). Объем производства в хозяйствах составил 175 тыс. тонн, что на 1200 тонн больше, чем в 2015 году.
Также в 2016 году, по официальным данным, в регионе отмечен рост добычи водных биологических ресурсов на 3,2% до 4 695 тонн.
Финансирование государственной программы устойчивого развития сельских территорий в Челябинской области в 2017 году может вырасти в 2,4 раза, до 787,2 млн рублей, сообщили также в пресс-службе.
"Программа по развитию сельских территорий направлена прежде всего на решение социальных вопросов аграриев и улучшение качества жизни на селе. Это строительство качественных дорог, подведение к домам "голубого топлива", помощь в приобретении жилья", - пояснили в пресс-службе.
Согласно распоряжениям, подписанным председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, в 2017 году Челябинская область получит из федерального бюджета 23 млн рублей на улучшение жилищных условий селян; 19 млн рублей - на газификацию сельских территорий; 308,9 млн рублей - на строительство и реконструкцию автодорог к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов и к объектам производства и переработки сельхозпродукции.
"Из областного бюджета выделено по 50 млн рублей на жилье и газификацию и 336,3 млн рублей - на строительство дорог", - резюмировали в пресс-службе.